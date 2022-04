Wie sicher sind Atommüll-Zwischenlager im Falle eines Angriffs?

Wie sicher sind die bayerischen Atommüll-Zwischenlager im Fall eine kriegerischen Angriffs? Die bundeseigene BGZ Gesellschaft für Zwischenlagerung schreibt dazu auf Anfrage von BR24: "Einen vollständigen Schutz gegen jeglichen denkbaren Angriff mit Kriegswaffen durch die Armee eines anderen Staates können weder ein Staat noch ein Betreiber einer atomaren Anlage vornehmen oder gewährleisten." In Bayern gibt es drei Atommüll-Zwischenlager: Neben dem Mitte 2015 abgeschalteten Kernkraftwerk Grafenrheinfeld im Landkreis Schweinfurt, gibt es noch das Ende 2021 abgeschaltete Atomkraftwerk im schwäbischen Gundremmingen sowie das Atommüll-Zwischenlager "Isar" bei Niederaichbach im niederbayerischen Landkreis Landshut.

Feuer, Sturz und Flugzeug-Triebwerkswellen standhalten

Laut der BGZ sind die von ihr betriebenen Zwischenlager Grafenrheinfeld, Gundremmingen und "Isar" gegen unterschiedliche denkbare Belastungen ausgelegt: So müssten die Castorbehälter unter anderem bis zu einer halben Stunde einem Feuer mit bis zu 800 Grad standhalten und dicht bleiben oder einen Sturz aus neun Metern Höhe überstehen. "Bei weiteren Tests wurde ein Castor-Behälter auch mit der Triebwerkswelle eines Kampfjets beschossen und hielt den Belastungen stand," heißt es von der BGZ.

Weltweit noch kein Fall von kriegerischem Angriff auf Atomanlagen

Die BGZ schreibt in ihrem Antwortschreiben an den Bayerischen Rundfunk: "In der Geschichte der zivilen Nutzung der Kernenergie gab es in der Vergangenheit keinen Präzedenzfall, in dem ein Kernenergie betreibender Staat einem umfassenden Angriffskrieg eines anderen Staates ausgesetzt war. Es ist dementsprechend auch nicht realistisch bewertbar, welche Folgen dabei im Einzelfall eintreten können."

Schutz der Atommüll-Zwischenlagergebäude erhöht

Vor wenigen Jahren wurden an den beiden Längsseiten des gut 50 Meter langen Atommüll-Zwischenlager-Gebäudes neben dem Kernkraftwerk Grafenrheinfeld jeweils zehn Meter hohe zusätzliche Mauern gebaut. Das Bundesumweltministerium hatte im April 2011 zu baulichen Maßnahmen aufgefordert, die "dem Schutz gegen Störmaßnahmen oder sonstige Einwirkungen Dritter, dazu zählen auch mögliche terroristische Angriffe" dienen sollen. Laut BGZ wurden an den Atommüll-Zwischenlagern auch "Vorkehrungen gegen Einwirkungen von außen - wie Erdbeben, Brände oder Blitzeinschläge - getroffen." Weiterhin sei Vorsorge gegen sogenannte zivilisatorisch bedingte Risiken wie zum Beispiel Absturz eines Flugzeugs oder Explosionsdruckwellen getroffen worden.

Regelmäßige Überprüfungen der Schutzvorkehrungen

Zur Frage der Sicherheitsnachrüstungen an den bayerischen Zwischenlagerstandorten schreibt die BGZ wörtlich: "Sicherheitsbehörden des Bundes und der Länder bewerten regelmäßig neu, welche Schutzmaßnahmen die BGZ umsetzen muss und legen dazu Richtlinien fest. Die Richtlinien unterliegen der Geheimhaltung, damit potentielle Täter keinen Einblick in die Schutzmaßnahmen der Zwischenlager erhalten."

Deswegen könnten etwa zu Wandstärken keine Angaben gemacht werden. Die Bewertungen der Sicherheitsbehörden könnten bei bestehenden Anlagen auch Nachrüstungen erforderlich machen, um ihren Schutz beispielsweise gegen Angriffe von außen zu verstärken. Dazu habe die BGZ in den zurückliegenden Jahren bereits an zahlreichen Zwischenlager-Standorten zusätzliche Schutzwände errichtet. Auch an den drei bayerischen BGZ-Standorten sei der jeweilige Bau einer zusätzlichen Schutzwand direkt um die Lagerhalle mit den hochradioaktiven Abfällen bereits umgesetzt worden.

Bayernweit 212 Castor-Behälter in Atommüll-Zwischenlagern

Im Atommüll-Zwischenlager am abgeschalteten KKW Grafenrheinfeld stehen 54 mit abgebrannten Brennelementen bestückte Castoren. Dort gibt es insgesamt 88 Stellplätze. Die letzten genutzten und im Nasslager abgekühlten Brennelemente wurden Mitte Dezember 2020 in einem letzten Castorbehälter eingelagert. In den Atommüll-Zwischenlagern in Gundremmingen und "Isar" stehen im Augenblick jeweils 79 Castorbehälter. Bundesweit ist die BGZ für die Sicherheit von 1.150 Behältern mit abgebrannten Brennelementen an 13 Standorten verantwortlich.