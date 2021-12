Mittel- und Oberfranken rüsten sich gegen Omikron

Mittlerweile gibt es bestätigte Omikron-Infektionen in Mittel- und Oberfranken: in Nürnberg, Fürth, Erlangen, Erlangen-Höchstadt, im Landkreis Forchheim und Bayreuth. Wie begegnen die Gesundheitsämter, Krankenhäuser und Ärzte der neuen Corona-Variante und wie kann man sie eindämmen? Experten raten zu Impfungen – und die müssten weltweit vorangetrieben werden.

Nürnberg hat Sonderteam für Hotspots

Das Gesundheitsamt in Nürnberg sei gewappnet, um die Omikron-Fälle schnell zu erkennen, so Ulrike Goeken-Haidl, Sprecherin des Gesundheitsamts in Nürnberg. Es gebe ein Sonderteam für Hotspots, das sich speziell auch um die neuen Omikron-Fälle kümmere. Dieses Team würde sich jeden Tag mit den Ergebnissen der aktuellen PCR-Tests auseinandersetzen, so die Sprecherin des Gesundheitsamts. Man hoffe, dass die Fallzahlen nicht so schnell steigen wie in Dänemark oder Großbritannien. Die Menschen sollten trotzdem derzeit darauf verzichten, viele soziale Kontakte zu haben, auch die Geimpften, damit sich die Variante nicht so schnell verbreite, rät Goeken-Haidl.

Neue Variante bei Reiserückkehrern

In Nürnberg und Fürth gibt es derzeit drei bestätigte Fälle der neuen Variante. Die drei Personen seien geimpft und es ginge ihnen soweit gut, erklärt die Sprecherin des Gesundheitsamts. Auch im Landkreis Forchheim gibt es zwei bestätigte Fälle. Es handelt sich einem Sprecher des Landratsamts zufolge um Reiserückkehrer. Ähnlich sieht es in Erlangen und im Landkreis Erlangen-Höchstadt aus. Auch hier seien die beiden Personen im Ausland (Südafrika bzw. Vereinigte Arabische Emirate) gewesen. In Bayreuth sind ebenfalls zwei Menschen infiziert, die zuvor in einem Virusvariantengebiet gewesen sind. Sie befinden sich, wie alle anderen auch, in 14-tägiger Quarantäne.

Virologe: Ältere Menschen boostern

Professor Klaus Überla, Leiter des Virologischen Instituts am Uniklinikum Erlangen, ist besorgt darüber, dass sich die neue Variante in Deutschland so schnell verbreitet. Omikron sei ansteckender und das große Problem sei, dass auch die Impfungen vor der neuen Variante weniger gut schützten. Das bedeute, dass auch wieder vermehrt Geimpfte die Omikron-Variante verbreiten könnten, ohne dabei selbst Symptome zu zeigen. Entscheidend sei es nun, dass gerade ältere Menschen so schnell wie möglich ihre Auffrischungsimpfung (Booster) erhalten würden. "Deren Risiko auf einer Intensivstation zu landen, ist sehr viel höher als bei den Jüngeren", so Überla.

Varianten nur durch weltweites Impfen zu stoppen

Wichtig sei es auch, dass man das Impfen nicht nur bei uns zum Beispiel in Europa vorantreibe, sondern weltweit. Andernfalls würden wir hier in westlichen Ländern wohl immer wieder mit neuen Varianten zu tun haben, so der Virologe. Es gebe internationale Bemühungen, die Impfquoten weltweit zu erhöhen. Diese würden aber auch durch nationale Interessen gebremst. Gerade Länder mit einer Bevölkerung mit höherem Altersdurchschnitt hätten mehr mit der Pandemie zu kämpfen, weil dort die Menschen öfter schwer erkrankten. Länder mit einem niedrigeren Altersdurchschnitt würden zwar oftmals weniger darunter leiden, nichtsdestotrotz könnten sich auch dort neue Varianten bilden, wenn die Bevölkerung keine hohe Impfquote habe, so Mediziner Klaus Überla.

Klinikum Bayreuth verschärft Besucherregeln

Angesichts der neuen Virusvariante hat das Bayreuther Klinikum (Roter Hügel/Hohe Warte) seine Besucherregeln angepasst. Besucher dürfen dort nur nach vorheriger Erlaubnis eines behandelnden Arztes in das Krankenhaus und auch nur, wenn der Patient dort länger als sieben Tage liegt. Ein Test sei auch dann vorgeschrieben. Ausnahmeregelungen, wie zum Beispiel bei Geburten, gelten nach wie vor, heißt es in einer Pressemitteilung des Klinikums. Andere Kliniken wie in Nürnberg, Fürth oder Forchheim haben schon länger, unabhängig von der neuen Variante, strengere Besucherregeln. Dort dürfen nur noch in Ausnahmefällen, wie zum Beispiel bei einer Geburt, Patienten besucht werden.

3.000 Impfungen pro Tag möglich

Für Ulrike Goeken-Haidl ist klar, angesichts von Omikron sei es umso wichtiger, dass sich die Menschen impfen lassen. Gerade bei den Erstimpfungen gingen die Zahlen derzeit massiv zurück. Inzwischen seien die Impfkapazitäten aber wieder erhöht worden, es seien vier Impfstellen in Nürnberg eingerichtet, auch für Kinder, die kleine Geschenke nach der Impfung bekämen. Pro Tag könnten ab heute (16.12.21) etwa 3.000 Menschen geimpft werden, so die Sprecherin des Gesundheitsamts.