Wie sich Menschen aus der Ukraine in Bayern registrieren können

Noch gestern war es verwirrend: Wer im Landkreis Weilheim-Schongau einen oder mehrere Geflüchtete bei sich aufnehmen wollte, erhielt widersprüchliche Angaben. Zunächst hieß es, alle Menschen müssen sich im Ankunftszentrum in München registrieren, später dann hieß es, es reiche, sich beim Landratsamt zu melden. Diese Regelung wurde nach Informationen der Regierung von Oberbayern geschaffen, weil das Ankunftszentrum in München überlastet war.

Inzwischen gilt für Oberbayern: Ukrainische Geflüchtete, die privat untergekommen sind, sollen sich unter der eigens hierfür eingerichteten E-Mailadresse ukraine.regierung-oberbayern@reg-ob.bayern.de anmelden. Im Ankunftszentrum in der Maria-Probst-Straße im Münchner Norden sollen dagegen nur Menschen vorsprechen, die noch keine Bleibe gefunden haben.

Besucherstatus gilt für 90 Tage

Theoretisch ist nicht einmal eine Anmeldung nötig, denn als Besucher können sich ukrainische Staatsbürger 90 Tage lang ohne Registrierung in Deutschland aufhalten. Doch nur mit einer Registrierung erhalten die Geflüchteten auch die ihnen zustehenden Leistungen, die denen Asylsuchender entsprechen. Die Behörden bitten vor allem deshalb um eine Registrierung, damit ein Überblick über die Zahl der Geflüchteten möglich ist und Hilfe besser koordiniert werden kann. Vereinzelt heißt es deshalb wie in einer Mitteilung des Landratsamtes Dillingen etwas barsch: "Flüchtlinge, die bei Verwandten im Landkreis Dillingen Unterstützung finden, müssen sich unverzüglich im ANKER-Zentrum Augsburg melden."

Nicht alle Regeln bis ins Detail geklärt

Niederbayerische Landkreise warten noch auf detaillierte Vorgaben der Regierung für den Umgang mit Flüchtlingen aus der Ukraine. Wie der stellvertretende Deggendorfer Landrat Roman Fischer (CSU), sagte, könne man nicht "zu 100 Prozent sagen, wie alles abläuft" hinsichtlich Visum, Aufenthalt oder Arbeitserlaubnis. Ähnlich äußert sich auch die Stadt Straubing in einer Pressemitteilung. Wie es aus Deggendorf heißt, habe man keinen Überblick, wie viele Flüchtlinge bereits im Landkreis sind – da eben keine Meldepflicht besteht. Um ukrainischen Flüchtlingen bei den nächsten Schritten zu helfen, werde beispielsweise in Deggendorf die Webseite der Stadt mit den Hilfsangeboten in Russisch angeboten. Auch das Jobcenter sei informiert und vorbereitet.

Zunächst Unklarheiten bei Menschen aus Drittstaaten

Ebenfalls noch unklar war bis zumindest gestern, was mit Menschen passiert, die aus dem Land geflüchtet sind, ohne die ukrainische Staatsbürgerschaft zu besitzen. Ein Student aus Kamerun, der seit längerem in Mariupol lebt, wurde gestern im Ankunftszentrum in München dazu aufgefordert, sich einem Asylverfahren zu unterziehen. Doch der gestrige Beschluss des Rates der EU für Justiz und Inneres hat nach Auskunft des Bayerischen Innenministerium klargestellt, dass "auch aus der Ukraine geflohene Staatenlose und Drittstaatler, wenn sie nachweisen können, dass sie sich mit einer gültigen unbefristeten Aufenthaltserlaubnis rechtmäßig in der Ukraine aufhalten durften und nicht in der Lage sind, unter sicheren und dauerhaften Bedingungen in ihr Herkunftsland oder ihre Herkunftsregion zurückzukehren", Menschen mit einem ukrainischem Pass gleichgestellt werden.

Viele kommen mit dem Auto

Diese nun vereinfachende Regelung betrifft offenbar viele: In den Fernzügen, die in Freilassing ankommen, gibt es nach Auskunft des Leiters der Bundespolizeiinspektion Freilassing, Edgar Dommermuth, zahlreiche Menschen aus anderen Herkunftsländern. Er schätzt die Zahl der ukrainischen Staatsangehörigen mit biometrischem Pass, die mit der Bahn ankommen, auf rund 50 Prozent. Die anderen seien Vertriebene, die zwar vermutlich aus der Ukraine kommen, jedoch eine andere Staatsangehörigkeit besitzen. Viele Ukrainer würden dagegen mit dem Auto oder Kleinbussen vor dem Krieg fliehen.

Trotz unbürokratischer Hilfe bleiben Härtefälle

Der Bayerische Flüchtlingsrat kritisiert jedoch, dass Fälle bekannt geworden sind, die unter besonderen Voraussetzungen stehen: Dies gelte beispielsweise für Ukrainer, die in den letzten zweieinhalb Jahren aus Bayern abgeschoben wurden. Die Betroffenen unterliegen einer Wiedereinreisesperre und werden an den EU-Außengrenzen an der Einreise gehindert. In einem Fall könne eine Mutter nicht zu ihren erwachsenen Kindern weiterreisen und sei im Grenzgebiet zwischen Moldawien und Rumänien hängengeblieben, berichtet der Flüchtlingsrat, der die Ausländerbehörden dazu auffordert, diese Wiedereinreisesperren aufzuheben und Fluchtwege freizumachen.