Wie sich eine Brauerei neu erfindet - um Energie zu sparen

Im alten Sudhaus der Brauerei Grosch in Rödental sieht man dem massiven Kupferkessel seine Dienstjahre an. Auch die historischen Armaturen an den Wänden schimmern kupferfarben, der Fußboden und die Wände sind gefliest. Das Sudhaus ist ein Stück Zeit- und Brauereigeschichte.

Doch die alte Brauerei hat nach mehr als 100 Jahren ausgedient. Vor drei Jahren riss der Boden des Kupferkessels. Die Familienbrauerei stand vor der Entscheidung: ein neuer Kessel in einer alten Brauerei oder gleich eine neue Brauerei bauen? Man entschied sich für Letzteres, auch um energiesparender Bier zu brauen.

Teurer Kessel: Brauerei entscheidet sich für Neubau

Rund 400.000 Euro hätte ein neuer Kessel im alten Brauereigebäude insgesamt gekostet, erklärt Inhaber Christof Pilarzyk. Hinzu kamen ab 2021 immer höhere Kosten für die Energie zum Brauen. Für einen Sud mit 4.000 Litern Wasser brauchte man rund 300 Liter Öl. Zudem sei das Brauen im alten Gebäude in Rödental fast ausschließlich harte Handarbeit gewesen, so Pilarzyk.

Aus diesen Gründen habe man sich für den Neubau einer Brauerei in einem Gebäude, wenige hundert Meter vom Stammhaus entfernt, entschieden. Ein bisschen Wehmut sei schon dabei, wenn er die historischen Gerätschaften in der alten Brauerei sehe - aus arbeitstechnischer Sicht verspüre er aber keinerlei Abschiedsschmerz. Die neue Brauerei biete dafür in jeglicher Hinsicht zu viele Vorteile.

Strom zum Brauen kommt vom eigenen Dach

In der neuen Brauerei blitzen und glänzen Kessel und Tanks aus Edelstahl – hier hat Juniorchef Joshua Pilarzyk das Sagen. Die Anlagen sind hochmodern, teilautomatisiert und laufen rein elektrisch. Dadurch könne man sehr viel effizienter arbeiten, berichtet der 22-Jährige. Durch die isolierten Kessel und Tanks geht im Vergleich zum alten Brauhaus sehr viel weniger Energie verloren.

Der Strom für den Betrieb stamme größtenteils von der Photovoltaikanlage auf dem Dach des Braugebäudes, so der Juniorchef. So spare man etwa die Hälfte der Energie im Vergleich zur alten Braustätte ein. Durch die kompakteren, isolierten Anlagen rechnet er zudem mit 30 Prozent weniger Energiekosten.