Wie sich ein gelernter Buchhändler in Schneemänner verguckte

Auch wenn die Nersinger in diesem Winter bislang kaum Schnee gesehen haben, einen kennen sie doch alle: Den Schneemann. Beine, Bauch und Kopf aus unterschiedlich großen Schneekugeln geformt, eine dicke Karotte ist Nase. Augen und Mund entstehen zum Beispiel aus kleinen Kohlestückchen.

So kennt ihn auch Cornelius Grätz. Der gelernte Buchhändler hat in 30 Jahren insgesamt 4.000 Schneemänner gesammelt: auf Postkarten, als Stiche, in Büchern und auf Christbaumkugeln. Und sie alle sind jetzt als eigene Ausstellung im Museum für bildende Kunst in Nersingen zu sehen.

Zwei Marzipanschneemänner waren es, die – als Cornelius Grätz sie geschenkt bekam – nicht essen, sondern aufheben wollte. Der Beginn einer großen Leidenschaft. Und jene beiden Marzipanschneemänner bildeten dann auch den Grundstock seiner Sammlung und der heutigen Ausstellung.

Bis noch vor 150 Jahren war er ein furchterregender Gesell

Die führt zurück bis zu den Anfängen der Schneemänner vor etwa 250 Jahren. Und so lernt der Besucher unter anderem, dass die frostigen Gesellen noch bis vor 150 Jahren grimmig und furchterregend daher kamen, streng drein blickten und – anders als heute – ziemlich klotzig waren. Auf dem Kopf trugen sie einen Zylinder und sie waren oft mit einer Rute ausgestattet. In dieser Erscheinung waren die Schneemänner auch ein Symbol für den Winter, geprägt von Kälte und Not vergangener Zeiten.

Politisch Mächtige als Schneemann

So ließen sich auch politisch Mächtige, wie der russische Zar Nikolaus II, gut als Schneemänner darstellen: Sie wirkten bedrohlich, kalt und unnahbar. Und wie auch politische Macht, so ist auch der Schneemann vergänglich. Ende des 19. Jahrhunderts verlor der Mann aus Eis und Schnee dann seinen Schrecken, erzählt Cornelius Grätz. Nach und nach entwickelte sich die Figur zu einem kugelrunden Familienfreund, zum Winterhelden und zum Glücksbringer.

Ist er wirklich ein Mann?

Bald darauf hält der Schneemann auch Einzug in die Werbung, erscheint auf Creme-Dosen und Seifenspendern, auf Adventskalendern und Christbaumkugeln. Und er wird sogar zum Held von Kinderfilmen. Aber eine wichtige Frage bleibt zu klären: Ist der Schneemann tatsächlich ein Mann? Cornelius Grätz sagt schmunzelnd: „Eiskalte Typen wie er, das können nur Männer sein.“ Finden Sie es selbst heraus, noch bis zum 6. Februar in der Ausstellung im Museum für bildende Kunst in Nersingen.