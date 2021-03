Wie sich die Pandemie auf die Arbeit von Azubis auswirkt

Nur Geschäftsreisende dürfen momentan in der Alten Posthalterei im schwäbischen Zusmarshausen einchecken. Es gibt zwar Arbeit für Hotel-Azubi Lara-Marie Pöppel. Aber trotzdem fehlt der 18-Jährigen im Alltag etwas: "Man macht zwar seine Arbeit, aber es kommt bei den Gästen nicht so an." Wenn die angehende Hotelfachfrau zum Beispiel die Betten macht, sind die Gäste nicht anwesend. Wegen der Corona-Pandemie gibt es keinen Kontakt, keine Gespräche. "Ohne die Gäste wird's eigenartig", fasst Pöppel zusammen. Auch ihr Chef, Hotelier Marc Schumacher, sagt, im normalen Regelbetrieb könne man das Praktische anders üben. Jetzt setzt er auf wöchentliche Schulungen, bei denen Theorie gebüffelt oder auch mal ein Lamm in der Hotelküche zerlegt wird.

Nachhilfe vor den Abschlussprüfungen

Keine leichte Situation für den Hotel-Nachwuchs. Für Lara-Marie Pöppel steht im kommenden Jahr steht die Abschlussprüfung an. Noch hat sie genug Zeit, um mögliche Rückstände aufzuholen. Auch das Bundesbildungsministerium hat schon Unterstützung für die Azubis angekündigt: Wer wegen Corona Teile des praktischen Lernstoffs verpasst hat, soll vor den Abschlussprüfungen Vorbereitungskurse absolvieren können. Rund 40 Millionen Euro will das Ministerium dafür bereitstellen.

Unterstützung für Ausbildungsbetriebe

Auch die sogenannten Azubi-Prämien sollen erhöht werden. Kleine und mittelständische Firmen, die trotz coronabedingter Umsatzeinbrüche ihre Ausbildungsplätze erhalten oder sogar ausbauen, können staatliche Prämien beantragen.

Trotz Corona: Fachkräfte für die Zukunft ausbilden

Pöppels Chef jedenfalls setzt gerade jetzt auf seine Azubis: Marc Schumacher bildet in der Alten Posthalterei aktuell sogar mehr junge Menschen aus als eigentlich geplant. Sein Hotel hat er erst Ende 2019 neu eröffnet. Trotzdem sind in der Alten Posthalterei sieben Azubis beschäftigt. Schumacher hat auch Auszubildende übernommen, die ihre Stellen in anderen Häusern wegen der Pandemie verloren haben. Zudem denkt der Hotelier an die Zukunft: "Es gibt auch eine Zeit nach Corona. Unsere Branche braucht auch gute Fachkräfte, um danach wieder gut zu starten."

Warten auf die Zeit nach der Pandemie

Momentan bleibt auch Lara-Marie Pöppel nur, das Beste aus der Situation zu machen und sich auf die Zeiten zu freuen, wenn wieder mehr Leben in das Hotel in Zusmarshausen einzieht. Am liebsten arbeitet sie nämlich im Service, im direkten Kontakt mit den Gästen.