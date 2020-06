Wie sich Corona auf den Altkleidermarkt auswirkt

💡 Was passiert mit meinen Kleidern, wenn ich sie in den Container werfe?Je nach Organisation und Dienstleister gibt es unterschiedliche Konzepte bei Altkleidersammlungen. Viele Organisationen arbeiten mit Textilverwerten zusammen. Diese leeren die Container, sortieren und verkaufen tragbare Kleidungsstücke weiter. Laut Dachverband "FairWertung" eignen sich durchschnittlich nur etwa 50 bis 55 Prozent der Textilien für den Secondhand-Gebrauch. Die andere Hälfte wird zu Putzlappen oder Rohstoffen verarbeitet – oder sie muss als Müll entsorgt werden. Mit Erlösen aus der Altkleiderverwertung finanzieren die Organisationen zum Beispiel soziale Tätigkeiten. In der Regel sind an den Sammelbehältern Logos und Kontaktdaten angebracht. Vorsicht ist bei unbeschrifteten Containern geboten: Oft sind diese nicht angemeldet, so der BDKJ Würzburg.