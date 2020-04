Wie sich Bayerns Baumärkte auf die Öffnung vorbereiten

Eigentlich ist im Frühjahr ja Hochbetrieb in Bayerns Baumärkten – eigentlich. Denn seit Mitte März sind Bau- und Gartenmärkte im Freistaat für Privatkunden geschlossen. Ab 20. April aber dürfen sie wieder öffnen – so sehen es die ersten Lockerungen der Corona-Maßnahmen der Staatsregierung vor. Von so etwas wie Alltag werden die Märkte aber noch weit entfernt sein.

Betreiber können Vorgaben "problemlos erfüllen"

Die bayerische Staatsregierung erlaubt die Öffnung nur unter strengen Hygiene- und Schutzauflagen: 1,5 Meter Abstand, Mundschutzgebot, nur ein Kunde pro 20 Quadratmeter. Die meisten Betreiber geben auf BR-Nachfrage an, die Vorgaben problemlos erfüllen zu können.

Abstand, Plexiglas, Masken: Baumärkte im Corona-Modus

Der Betreiber eines Baumarkts im Landkreis Ebersberg zum Beispiel sieht sich für den Montag ausreichend gerüstet. Abstandhalter an den Kassen, Plexiglas zum Schutz der Kassierer, Masken für das Personal – das alles habe man schon organisiert, da man ja für Gewerbetreibende schon länger geöffnet habe. Außerdem habe man Ein- und Ausgänge verlegt und eine Art Einbahnstraße angelegt. So soll verhindert werden, dass sich die Menschen beim Verlassen und Betreten des Baumarkts begegnen.

Zusätzliches Sicherheitspersonal und "Wagenpflicht"

Ein Sprecher von Hagebau teilt auf BR-Nachfrage mit, dass die meisten Hagebau-Märkte die behördlichen Vorgaben sogar deutlich übertreffen würden. "Es ist in der überwiegenden Zahl der Baumärkte etwa ein Verhältnis von einem Kunden auf 75 Quadratmeter gewährleistet", so der Sprecher. Zusätzliches Sicherheitspersonal sei natürlich sehr sinnvoll, darüber würden die einzelnen Märkte aber selbst entscheiden – Hagebau ist eine Kooperation von rund 360 selbstständig agierenden Gesellschaftern. Generell gilt am Montag: Nur mit Einkaufswagen darf man in den Markt. Deren Zahl werde zuvor auf die maximale Personenanzahl pro Quadratmeter im Markt beschränkt, so reguliere sich der Andrang automatisch.

Baumärkte ohne Sorge vor einem Ansturm

Ähnlich praktizieren es die Hornbach-Märkte. Diese zählen mit einer Durchschnittsverkaufsfläche von 11.700 Quadratmetern zu den größten der Branche, die Münchner Märkte liegen nach Aussage eines Sprechers sogar noch deutlich darüber. Man beschränke auch hier die Kundenzahl stärker als gefordert, je nach Marktgröße könnten aber gut 100 bis 150 Kunden zeitgleich im Markt einkaufen. Das sei ein kleiner Teil des sonst üblichen Andrangs im April. Wenn nötig, werde man die Märkte auch früher sperren, wenn beispielsweise alle eingelassen Kunden gleichzeitig in die Gartenabteilung wollen. Zu Wartezeiten außerhalb der Märkte könne es deshalb immer kommen, so ein Hornbach-Sprecher. Dadurch entstehe oft der Eindruck eines "Ansturms", was aber tatsächlich gar nicht der Fall sei.

Appell an die Vernunft der Kunden

Bayerns Baumärkte appellieren auch an die Vernunft der Kunden: Keine Familienausflüge in den Baumarkt, nur eine Person hat in der Regel Zutritt (die meisten Märkte erlauben aber maximal eine Begleitperson, wenn triftige Gründe vorliegen, z.B. bei Kindern oder Älteren). Alles, was nicht dringend benötigt wird, was planbar ist und etwas warten kann, sollte weiterhin im Online-Shop bestellt werden. Viele Märkte bieten auch eine Abholung von vorab bestellter Ware im Markt an, was die Dauer des Aufenthalts deutlich reduzieren soll.

Am besten eigene Maske mitbringen

Schutzmasken sollen die Besucher möglichst selbst mitnehmen. Zwar gibt zum Beispiel Hornbach an, alle bayerischen Märkte mit Schutzmasken versorgt zu haben, allerdings in erste Linie für die eigenen Mitarbeiter. Falls ein Kunde keinen eigenen Schutz hat, könne man ihm bei Bedarf einen zur Verfügung stellen. Das sollte jedoch ein Ausnahmefall sein, da die Masken sonst schnell knapp würden.