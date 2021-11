Wie sich Aschaffenburger Händler fürs Weihnachtsgeschäft rüsten

Lange Wartezeiten für bestimmte Gitarren

Mehrere Produktionsschritte und der Zusammenbau in verschiedenen Ländern verschärfen das Problem. Beispielsweise bei Instrumenten, die auch gerne an Weihnachten verschenkt werden. Thilo Winter, Inhaber des Großostheimer Geschäfts "Guitar-Inn" berichtet von Lieferzeiten für Gitarren von bis zu zwölf Monaten. Im Bereich der akustischen Gitarren fehle es an speziellen Hölzern, etwa aus den USA oder Kanada, die dann erst in Asien verarbeitet werden. Bei E-Gitarren gebe es Probleme bei der Lieferung von Tonabnehmern und Elektronik, ebenfalls aus den USA. Dort seien Produktionsstätten wegen Corona bis zu zwölf Wochen geschlossen gewesen. Es brauche natürlich lange, so einen Produktionsrückstand aufzuarbeiten. "Wir haben uns im Laden aber gut vorbereitet, wir haben im Frühjahr bestellt, Ware die aber jetzt erst ankommt."

Rat von Händlerin: Frühzeitig Weihnachtseinkäufe machen

Bei der BR24-Nachfrage in Aschaffenburg bestätigten mehrere Händler aus verschieden Bereichen die Probleme. Auch Gabriele Jäger von der Parfümerie "Jäger" in der Frohsinnstraße rät den Kunden dieses Jahr die Weihnachtseinkäufe frühzeitig zu machen. Bei bestimmten Marken könne es für Last-Minute-Shopper eng werden bei der Auswahl. Jäger verkauft auch Einrichtungsgegenstände und Weihnachtsdekoration. "Normalerweise wird die im September geliefert. Mir haben Lieferanten aber schon abgesagt, die Ware kommt nicht."