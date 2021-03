Wie Schwabens Wirtschaft von künstlicher Intelligenz profitiert

AI, artificial intelligence, oder auf deutsch KI, künstliche Intelligenz, gilt als Megatrend in der Wirtschaft. Wie Schwaben davon profitieren kann, das besprechen schwäbische Unternehmer auf einer Online-Veranstaltung, der AI-Convention der Industrie- und Handelskammer Schwaben.

"KI war vor drei Jahren noch Nischenthema. Heutzutage wird sie schon in vielen Firmen eingesetzt", so Matthias Köppel von der IHK Schwaben. Bei KI geht es um den Versuch, menschliches Lernen und Denken auf den Computer zu übertragen.

KI im Supermarkt

Bei Wanzl in Leipheim, das längst nicht mehr nur Einkaufwagen für Supermärkte in aller Welt produziert, kommt KI zum Beispiel im firmeneigenen Showroom zum Einsatz. Das Unternehmen zeigt dort unter anderem, wie der Supermarkt der Zukunft aussehen könnte.

Er ist ausgestattet mit Sensoren und Kameras, die den Laufweg von Kunden im Ladengeschäft registrieren. KI-Software im Hintergrund soll unter anderem vorhersagen, wie viele Kassen gleich öffnen müssen, damit es keine Staus gibt.

Keine Warteschlangen an der Kasse

"Damit kann der Marktbetreiber sein Personal optimal steuern durch eine Empfehlung aus KI. Und der Endkunde hat den Vorteil, dass er sich nicht mehr in die Warteschlange stellen muss", so Wanzl-Geschäftsführer Bernd Renzhofer.

Auch beim Augsburger Start-Up Credium kommt KI zum Einsatz. Credium will mit künstlicher Intelligenz Immobilien-Daten verfügbar machen. Dabei wertet die Software Daten von Behörden aus, aber auch Satellitenbilder oder 3D-Laserscans. "Die Daten kann man erst zugänglich machen, wenn man KI einsetzt, also unter anderem durch maschinelles Sehen", so Gründer Wolfgang Kratsch.

Die IG Metall hofft auf zukunftssichere Jobs

Der Computer könne so erkennen, aus welchem Material ein Dach bestehe oder ob Defekte vorliegen. Als Kunden hat Credium zum Beispiel Bauversicherer oder Banken im Visier, die mit KI aus Augsburg Immobilien schneller bewerten können sollen als bisher. Sowohl Wanzl als auch Credium sind vertreten bei der AI-Convention der IHK Schwaben, um ihre Arbeit zu präsentieren und sich auszutauschen.

Auch Michael Leppek von der IG Metall Augsburg wird dabei sein. In den letzten Jahren hat er mit Rückschlägen in der Augsburger Großindustrie zu tun gehabt. Er hofft, dass KI in Zukunft Jobs generiert. "Meine große Erwartung ist, dass aus all diesem mittel- bis langfristig neue Arbeitsplätze entstehen und die alten Arbeitsplätze transformiert werden, abgesichert werden mit diesem Top-Thema Künstliche Intelligenz", so Leppek.

100 Millionen Euro Fördergeld für die Region

Gerade im produzierenden Gewerbe in der Industrie, aber auch im Mittelstand sehe er großes Potenzial für den Einsatz von KI. Fast 100 Millionen Euro sind Augsburg im vergangenen Jahr vom Freistaat Bayern zugesagt worden für Forschung und Entwicklung im Bereich KI.

Der Gewerkschafter Leppek hofft, dass konkrete KI-Projekte schon bald in den großen Augsburger Unternehmen in Zusammenarbeit mit Forschungsinstituten erprobt werden. "Das könnte uns in Zukunft zehntausende Jobs sichern", so