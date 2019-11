Wie Schüler mit Migrationshintergrund Erinnerungskultur sehen

Barirah Gul zieht eine große graue Plane zur Seite. Diese hängt in der Eingangshalle ihrer Schule, dem Münchner Mädchengymnasium Max-Josef-Stift. Dahinter ist ein Propagandabild aus der NS-Zeit zu sehen: blonde Frauen mit vielen Kindern. So haben sich die Nationalsozialisten das Idealbild einer arischen Frau vorgestellt. Weil das Gemälde unter Denkmalschutz steht, kann es nicht einfach überstrichen werden. Daher hat die Schule präventiv einen Vorhang vor diese Wand gehängt, damit die Schülerinnen das Gemälde nicht sehen müssen.

Ein Gegenentwurf zum NS-Bild an der Schulwand

Lange Zeit hat Barirah Gul deswegen nichts von dem Bild bemerkt. Bis der Nationalsozialismus im Geschichtsunterricht durchgenommen wird. Gemeinsam mit ihren Mitschülerinnen beschließt die 16-Jährige, etwas gegen das Versteckspiel zu tun und sich stärker für die historische Aufklärungsarbeit an ihrer Schule zu engagieren.

"Wir setzen uns dafür ein, dass diese hässliche Plane entfernt wird. Wir Schülerinnen haben lange nichts davon gewusst, was sich dahinter verbirgt, und das soll sich jetzt ändern. Alle sollen erkennen, was sich hier früher ereignet hat, weil dieses Thema nicht kaschiert werden darf." Barirah Gul, Schülerin

Ihr Ziel: Einen Gegenentwurf vorzuschlagen, auf dem ein zeitgemäßes Frauenbild zu sehen ist statt der blonden Hausmütter aus der NS-Zeit. Dabei soll das Bild zwar immer noch verdeckt werden, aber diesmal mit einem neuen Entwurf der Schülerinnen. An Barirah Guls Schule haben fast 30 Prozent der Kinder einen Migrationshintergrund. Deshalb möchten die Schülerinnen die Vielfalt der Gesellschaft zeigen und haben aus Eigeninitiative ein neues Bild für ihre Schulwand entworfen.

Eigenständig organisierte Gedenkprojekte an der Schule

Zu sehen sind zwei Seiten eines Buches: Auf der einen Seite ist die Zukunft dargestellt, mit verschiedenen Frauen jeglicher Hautfarbe, die Hand in Hand stehen. Die andere Seite soll für die dunkle Vergangenheit Deutschlands stehen und ist in vielen tristen Grau- und Schwarztönen gehalten.

Für die 16-jährige Barirah Gul und ihre Mitschülerinnen ist es wichtig, an die Geschädigten des Nazi-Regimes zu erinnern. Sie schreiben Gedichte darüber und organisieren eigenständig Gedenkprojekte für die Schulpausen.

Ihr Engagement ist nicht selbstverständlich. Ihre Familien kommen aus dem Ausland und haben kaum einen Bezug zur deutschen Erinnerungskultur. Über die historischen Hintergründe bezüglich des nationalsozialistischen Regimes in Deutschland sind sie nur im Schulunterricht aufgeklärt worden, nicht von zuhause. Sie hätten vorher nicht viel darüber gewusst und auch kaum Kenntnis über den Antisemitismus gehabt, berichten sie. Heute beschäftigen sich die Schülerinnen mit Migrationshintergrund tiefergehend mit diesem Thema.

Verknüpfung von selbst erlebtem Rassismus mit Erinnerungskultur

Sie haben für sich festgestellt, dass so etwas nicht wieder passieren darf und dass man sich auch mit einem ausländischen Familienhintergrund engagieren müsse für Erinnerungskultur. Weil die Kinder in ihrem Alltag selber Rassismus erleben, engagieren sie sich besonders, meint Vize-Schulleiterin Katharina Willimski. Sie hat lange Zeit im Bayerischen Kulturministerium im Bereich Erinnerungskultur gearbeitet. Der Grundgedanke hinter dem Gedenken an den Holocaust werfe im Grunde urmenschliche moralische Fragen auf, sagt sie, zum Beispiel "wie kann ein Mensch überhaupt in der Lage sein zu töten?" Diese Frage interessiere jeden Jugendlichen, daher ginge Erinnerungskultur jeden etwas an.

Schülerin Barirah Gul: Gedenken ist wichtig für die Zukunftsgestaltung

Die Umgestaltung der Wand an ihrer Schule ist für Barirah Gul nur der Anfang. Sie weiß genau, warum sie sich auch über ihre Schulzeit hinaus engagieren möchte:

"Für mich ist es wichtig, weil es relevant für die Gegenwart und die Zukunftsgestaltung ist. Der Rechtsextremismus gewinnt langsam wieder an Macht, wie man zum Beispiel am Anschlag in Halle sehen kann. Erinnerungskultur ist aber auch wichtig, um jungen Menschen zu zeigen, was Rechtsextremismus bedeutet, damit sie nicht dem Einfluss dieser Ideologie verfallen." Barirah Gul, Schülerin

Am Donnerstag, 28.11., noch einmal zu hören: Dossier Politik, bei B5 aktuell um 19:05 Uhr.