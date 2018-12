Wie salafistische Gefangenenhelfer einen Ausstieg verhindern

Der Druck auf die salafistisch-dschihadistische Szene nimmt zu. Gegen immer mehr mutmaßliche Terroristen wird ermittelt. Allein in diesem Jahr zählte die Bundesanwaltschaft 855 Verfahren gegen insgesamt 905 Tatverdächtige, wie aus einer Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage der FDP-Fraktion hervorgeht.

Angesichts solcher Entwicklungen wird für die salafistisch-dschihadistische Szene die Gefangenenhilfe immer wichtiger. Es geht etwa um den Einsatz für Leute, die sich Terrorgruppen in Syrien angeschlossen hatten, die als Gefährder Deutschland verlassen mussten oder denen zur Last gelegt wird, dass sie hier in Europa Anschläge verüben wollten.

Geld sammeln für inhaftierte Gefährder und mutmaßliche Terroristen

Die Gefangenenhelfer koordinieren ihre Arbeit über Facebook oder den Messengerdienst Telegram - ganz öffentlich mit tausenden Anhängern oder in konspirativ angelegten Chats. Dort sammeln sie Geld für Inhaftierte und deren Angehörige. Sie verkaufen zum Beispiel Gebrauchsgegenstände und Bastelpüppchen. Zudem setzen sie auf Kinder, die etwa in Videos für Spendenaktionen werben.

Gefangenenhelfer besuchen auch in Bayern Gerichtsverhandlungen. Zudem pflegen sie vereinzelt gute Kontakte zu Szene-Anwälten, die sie bei Bedarf an Salafisten vermitteln.

Verfassungsschützer: "Gefangenenhilfe vernetzt die Szene"

Für Sicherheitsbehörden und Beratungsstellen, die sich um radikalisierte Männer und Frauen kümmern, sind das alles Solidaritätsaktionen, die dafür sorgen sollen, dass Salafisten in Haft nicht aussteigen, und die verhindern sollen, dass sie oder ihre Angehörigen mit Behörden kooperieren. "Gefangenenhilfe schafft eine Vernetzung in der Szene, weil man ein gemeinsames Bild hat – nämlich, einem Menschen zu helfen. Dieser Gedanke ist so stark geworden, dass Gefangenenhilfe so etwas wie eine Vernetzung oder eine Scharnierfunktion ist", sagt Burkhard Freier, Präsident des nordrhein-westfälischen Verfassungsschutzes.

Gefangenenhelfer reagieren auf Anfrage mit Facebook-Post

Im Auge haben Verfassungsschützer etwa Al Asraa (arab. "die Gefangenen") - eines der bekanntesten Gefangenenhelfer-Netzwerke mit mehr als 6.500 "Gefällt mir"-Angaben auf Facebook. Auf Anfrage von Bayerischem Rundfunk und Deutschlandfunk Kultur reagiert Al Asraa mit einem öffentlichen Post auf der Facebook-Seite: "Egal, welche Fristen gesetzt werden, wir werden auf nichts dergleichen eingehen und kein Interview abgeben. Erfahrungsgemäß ist es ohnehin egal, was gesagt wird."

"Kind, Kegel, Kalifat": Die wichtige Rolle der Frau

Die Arabistin Claudia Dantschke von der Berliner Beratungsstelle Hayat weist darauf hin, dass insbesondere Frauen in Gefangenenhelfer-Netzwerken eine entscheidende Rolle spielen. "Frauen sind wichtig, um sich um die Familie zu kümmern, um die inhaftierten Frauen, aber auch um die inhaftierten Männer - durch Organisieren von Briefen, die geschrieben werden. So hält man halt im Gefängnis die Szene beisammen", so Dantschke Anfang November auf einer Veranstaltung der Bundeszentrale für politische Bildung in Düsseldorf unter dem Titel "Kind, Kegel, Kalifat. Frauen und Kinder: Blinde Flecken in der Salafismus-Prävention?"

In allen Lebensbereichen spielt für Salafisten Geschlechtertrennung eine wichtige Rolle. Gefangenenhilfe, die vor allem im Internet stattfindet, sei für Frauen eine gute Möglichkeit sich einzubringen, teilt das Bundesamt für Verfassungsschutz mit. "Weil es nicht zum persönlichen Kontakt mit Männern kommt", so das Bundesamt.

Kinder malen Bilder für die Häftlinge

Auch Kinder werden in die Gefangenenhilfe eingebunden. "Frauen erklären dann Kindern zum Beispiel, warum der Vater, der Onkel oder Bekannte in Haft sind. Sie sagen, der ist auf Allahs Weg, aber die Ungläubigen haben ihn inhaftiert", sagt Burkhard Freier, Präsident des nordrhein-westfälischen Verfassungsschutzes. "Dann malen die Kinder Bilder im Auftrag der Mütter, schicken das in das Hafthaus. Für die, die da in Haft sitzen, hat das eine große Bedeutung." Freier zufolge merken die Häftlinge durch die Kinderzeichnungen, dass die Szene noch hinter ihnen steht: "Das darf man nicht unterschätzen, wenn das so auf einer Gefühlsebene passiert."

Salafistisches Netzwerk auch in Bayern aktiv

Bei vielen aktiven Frauen war das inzwischen geschlossene Netzwerk "Free our sisters" beliebt - mit Plattformen auf Facebook und Telegram. Auf Facebook hatte es zuletzt mehr als 2.000 "Gefällt mir"-Angaben.

Laut bayerischem Verfassungsschutz haben Salafisten in Haftanstalten im Freistaat auch Post von "Free our sisters" erhalten. Zu den Administratorinnen des Netzwerks gehörte nach Informationen von BR und Deutschlandfunk Kultur eine Frau aus Niedersachsen. Ihr wird von der Bundesanwaltschaft Mitgliedschaft in einer Terrororganisation zur Last gelegt: Sie sei für die Terrormiliz IS im Irak als Sittenwächterin tätig gewesen und bereits 2016 nach Deutschland zurückgekehrt.

Erst im Juli dieses Jahres hatte die Polizei die Frau in Schwaben auf der Durchreise verhaftet. "Free our sisters" wurde inzwischen geschlossen. Gefangenenhelfer haben ihre Arbeit längst auf andere Netzwerke verlagert.

Der Gefangenenhelfer Bernhard Falk

Einen nicht unerheblichen Einfluss auf die Szene hat der zum Islam konvertierte Gefangenenhelfer und ehemalige Linksterrorist Bernhard Falk, der regelmäßig in ganz Deutschland Gerichtsverhandlungen besucht. Auch in bayerischen Prozessen ist er immer wieder als Zuschauer vor Ort. Falk will sich ein eigenes Bild von den Häftlingen vor Gericht machen. Regelmäßig berichtet er auf seiner Facebook-Seite von seinen Prozess-Besuchen.

Angesichts einer Vielzahl von Terrorverfahren und staatlicher Repressionen ist er in der Szene immer mehr gefragt. Laut Claudia Dantschke von der Beratungsstelle Hayat hat er einen guten Draht zu Anwälten. Er habe Frauen, die von Terrorgruppen aus Syrien und dem Irak zurückgekehrt seien, ihm vertraute Anwälte besorgt. Es sind Verteidiger, die sich in Teilen selbst als szenekundig bezeichnen.

Falk weiß häufig, in welchen Anstalten die Häftlinge sitzen. Das Netzwerk "Free our sisters" war im Oktober auf Facebook auf seine Schließung eingegangen und hatte dabei ausdrücklich auf Falk verwiesen. Er leiste gute Arbeit, an ihn könne man sich wenden.

Im Gespräch sagte Falk, seine Arbeit diene der moralischen Unterstützung von Gefangenen. Die Behauptung, er würde Leute in der Szene halten wollen, sei Staatsschutzpropaganda.

Falk besuchte Rückkehrerin in Haft

Zum Beispiel hatte der Gefangenenhelfer nach eigenen Angaben eine 46-jährige Frau vor ihrer Rückkehr nach Deutschland bei der Anwaltssuche beraten. Sie soll sich mit ihrem inzwischen zwölfjährigen Sohn bei der Terrormiliz IS aufgehalten haben und sitzt seit Oktober in Deutschland in Untersuchungshaft.

Zudem hat Falk im Dezember eine mutmaßliche IS-Rückkehrerin in einem Gefängnis in Baden Württemberg besucht. Anschließend echauffierte er sich auf seiner Facebook-Seite, dass diese Frau schon seit Monaten in Haft sitze und von ihren beiden kleinen Kindern getrennt sei.

Die verstärkte Inhaftierung zurückgekehrter Frauen aus dem Kriegsgebiet in den vergangenen Monaten sei eine ziemliche Provokation für die Szene, so Falk: "Diese Frauen haben in keiner Weise selbst gekämpft."

Manch eine Rückkehrerin in Haft teilt Falks Sichtweise. Claudia Dantschke von der Beratungsstelle Hayat hat da ihre Erfahrungen gemacht - mit Frauen, die beratungsresistent sind und erklären, mit religiös begründetem Extremismus hätten sie nichts zu tun. Im Kriegsgebiet, so die Version mancher Frauen, hätten sie sich nur um Kinder und den Haushalt gekümmert.