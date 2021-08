Wie Rumpelstilzchen: Mann tanzt um verbotenes Feuer

Weil er an einem Waldrand ein Lagerfeuer gemacht hat und anschließend darum herum getanzt ist, hat ein Mann in Bamberg einen Feuerwehreinsatz ausgelöst.

Zeugen melden Polizei verbotenes Feuer am Waldrand

Zeugen riefen am Dienstagabend kurz vor Mitternacht die Polizei und wiesen auf das verbotenerweise geschürte Feuer am Waldrand hin. Am Sendelbach trafen die Beamten schließlich auf einen 38 Jahre alten Mann, der das Feuer nicht löschen wollte und die Polizisten zudem provozierte. Er habe das Feuer nicht gesichert gehabt, um ein Übergreifen auf den Wald zu verhindern und auch kein geeignetes Löschmaterial dabei gehabt, heißt es von der Polizei. Um das Feuer zu löschen, musste schließlich die Feuerwehr anrücken.

Lagerfeuer verstößt gegen Waldgesetz

Der 38-Jährige muss sich nun wegen eines Verstoßes nach dem Bayerischen Waldgesetz verantworten. Darin heißt es unter anderem: "In einem Wald, oder in einer Entfernung von weniger als 100 Meter davon, dürfen keine brennenden oder glimmenden Sachen weggeworfen werden."