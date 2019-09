Wie rentabel ist Gold für Kleinanleger?

Vor den Geschäften der Goldhändler bilden sich dieser Tage teils lange Schlangen. Es hat sich herumgesprochen, dass der Goldpreis aktuell so hoch ist wie nie. Doch jetzt Gold zu kaufen, lohnt sich für den Normalbürger kaum.

"Wenn man schon vom Hype gehört hat, ist es letztendlich schon zu spät." Sascha Straub, Verbraucherzentrale Bayern

Gold wird hauptsächlich in Barren und Münzen gehandelt. Der Krügerrand, die in Bayern meist verbreitete Goldmünze, wiegt eine Unze und kostet aktuell rund 1.400 Euro. Um Gold zu kaufen, braucht man also das nötige Kleingeld. Deshalb wird Gold vor allem von großen Unternehmen und Banken als Anlage genutzt.

Versteckte Kosten

Für Kleinanleger eignet sich Gold weniger. Kauft man zum Beispiel eine Unze Gold in Form einer Krügerrandmünze, liegt der Preis zwischen drei und fünf Prozent höher als der ausgewiesene Goldpreis. Grund dafür ist das sogenannte Aufgeld. Darin enthalten sind die Kosten für die Prägung und das, was der Händler verdient.

Grundsätzlich sollte man beim Kauf immer auf renommierte Goldhändler vertrauen. Neben diesem Aufpreis hat es aber auch noch andere Nachteile, sein Geld zu Gold zu machen. Gold erwirtschaftet keine Rendite, wie das etwa bei Aktien das Ziel ist.

"Gold ist streng genommen keine wirkliche Geldanlage." Sascha Straub, Verbraucherzentrale Bayern

Auf der anderen Seite liegt es nahe, Gold in einem Schließfach zu verwahren und das kostet wiederum Geld. Wer sich so ein Schließfach für sein Gold leisten möchte, sollte diese Kosten auch schon beim Kauf miteinkalkulieren. Zwischen 120 und 360 Euro kostet ein Schließfach pro Jahr.

Banken horten Gold

Doch warum ist Gold zur Zeit so beliebt, obwohl es vor allem Kosten produziert? Ein Grund liegt darin, dass auch Geld inzwischen Kosten produziert. Banken, die bei der EZB Geld einlagern, bekommen dafür inzwischen keine Zinsen mehr, sondern müssen selbst dafür bezahlen. Um sich das zu sparen, investieren die Banken ihr Geld und kaufen große Mengen an Gold. Damit sind sie maßgeblich verantwortlich für den hohen Goldpreis. Ein weiterer Grund liegt in der kriselnden Konjunktur und dem schwindenden Vertrauen in die Märkte. Geht es den Märkten schlecht, wirkt sich das auch auf den Wert des Geldes aus. Gold sei hier die Möglichkeit, sich dieser Dynamik zu entziehen, sagt Sascha Straub: "Gold ist eine Versicherung gegen den Wertverlust."

Richtige Zeit zum Verkaufen

Wer sein Privatvermögen in Gold anlegen möchte, dem empfiehlt Verbraucherschützer Sascha Straub, sich an eine grobe Faustregel zu halten: "Man sollte Gold immer nur in kleinen Mengen zukaufen, das heißt fünf bis zehn Prozent seines Vermögens – maximal."

Wesentlich interessanter als der Kauf von Gold, ist für normale Verbraucher gegenwärtig der Verkauf. Der Gold-Hype wird wohl noch eine Weile anhalten, aber so viele Euro wie aktuell bekam man noch nie für das Edelmetall. Gold zu verkaufen, lohnt sich vor allem immer dann, wenn man vorhat, das Geld, das man bekommt, schnell wieder auszugeben. Wer sich also gerade eine teure Anschaffung überlegt, sollte noch einmal nachschauen, ob er Gold in Form eines Krügerrands, einer Maple-Leaf-Münze oder eines Goldschmucks besitzt.

Wichtig ist die Qualität des Goldes. Eine Krügerrandmünze besteht aus 22-karätigem Gold. Der offizielle Preis pro Unze richtet sich am höchstwertigen 24-karätigem Gold, erkennbar am Stempel 999,9.