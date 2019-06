Wie Pollen den Klimawandel zeigen

Das Klima in Bayern verändert sich. 2018 war das heißeste Jahr seit Beginn der Wetteraufzeichnungen und die Natur reagiert. Wie, das untersucht Prof. Jeroen Buters vom Zentrum Allergie und Umwelt der Technische Universität in Zusammenarbeit mit dem Helmholtz Zentrum München - kurz ZAUM. Und er sagt: Pollen sind ein guter Indikator.

Bei "Klimawandel in Bayern" denkt man an die Donau, die in Passau über die Ufer tritt. An vertrocknete Felder und Äcker nach dem Hitzesommer 2018. Prof. Jeroen Buters vom Zentrum Allergie und Umwelt der TU München sieht über diese Wetterphänomene hinaus.

"Es reicht nicht aus die Temperatur zu messen. Wenn sie nur ein Grad Temperaturerhöhung haben und sie wohnen in der Sahara, es geht von 39 auf 40 Grad. Das interessiert keiner. Wenn sie am Nordpol wohnen und sie haben ein Grad mehr, schmilzt der ganze Nordpol weg. Das interessiert viele Leute." Jeroen Buters, TU München

Jeroen Buters differenziert. Nicht überall zeigt sich der Klimawandel gleich, sagt er. Aber überall verhalten sich Pflanzen gleich. Je besser es ihnen geht, desto mehr Pollen versprühen sie.

"Pollen sind einfach Signal-Boten von Pflanzen. Sie können also entweder zählen, wie viele Birken wir in Bayern haben oder sie messen einfach die Botenstoffe. Das sind die Pollen." Jeroen Buters, TU München

Pollenmessstationen Riesen-Sprung vorwärts

Seit Ende Mai geht das in Bayern auf eine neue Weise. Acht Stationen, verteilt über den Freistaat, untersuchen die Luft. Im Norden des unterfränkischen Marktheidenfeld über Hof in Oberfranken bis nach Garmisch-Partenkirchen im Süden und Mindelheim in Schwaben. 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche, saugen die Stationen Luft an, filtern sie und dokumentieren per Bilderkennung, welche Pollen fliegen. Drei Stunden später stehen die Berichte online. Das gibt es doch schon lange, sagen Allergiker. Das gab es so noch nie, sagt der Wissenschaftler.

"Alle Vorhersagen basieren einfach auf keinen Daten. Also, ich sag immer: Many Apps, no Data." Jeroen Buters, TU München

Das heißt, bisher beruhten die Vorhersagen auf Erfahrungswerten. Freiwillige haben Pollen aus der Luft gefiltert und händisch unter dem Mikroskop untersucht. Die Ergebnisse gab es Tage oder Wochen danach. Je nachdem, welcher Monat und wie das Wetter war, wurde die Pollenbelastung anschließend errechnet bzw. geschätzt. Jetzt bekommen Pollengeplagte und Pollenuntersucher gezieltere Werte.

"Das ist ein Riesen-Sprung vorwärts und das ist nur in Bayern möglich. Weil, wir sind das erste Land der Welt oder Bundesland in der ganzen Welt, wo ein vollautomatisches Pollenmonitorsystem aufgebaut ist und es ist so modern, es ist das erste und das schnellste System, das man finden kann." Jeroen Buters, TU München

Für Prof. Buters ist das neue System nicht nur Erleichterung für Allergiker. Er sieht darin auch die Basis für Klimaforschung. Denn die Messstationen werden zeigen, welche Gräser und Bäume in Zukunft Pollen verstreuen. Ob sich die Pollenwerte verändern, zum Beispiel Pflanzen auftauchen, die ein wärmeres Klima bevorzugen.

Neue Pflanzen durch wärmeres Klima

Eine Pflanze gibt es, die sich in Bayern angesiedelt hat es besonders in sich. Die Ambrosia oder auch Beifuß Ambrosie oder Traubenkraut aus Nordamerika. Sie gilt als hochallergen und fühlt sich inzwischen auch im Freistaat wohl. Denn die Durchschnittstemperatur in Bayern ist bereits gestiegen. In diesem Jahrzehnt war es im Schnitt 8,9 Grad warm. Zwischen 1900 und 2000 lag die durchschnittliche Temperatur bei 7,5 Grad. Das ist ein Anstieg von 1,4 Grad. Das Klima hat sich immer schon verändert. Nur mittlerweile geht es deutlich schneller.

Suche nach dem Schuldigen

Für das rasante Tempo machen Wissenschaftler Treibhausgase verantwortlich. Kohlendioxid, also CO2 zum Beispiel. CO2 entsteht vor allem dann, wenn fossile Energieträger verbrannt werden. Also, Kohle, Erdgas oder Erdöl. Von der Industrie, von Autos oder bei der Stromherstellung. CO2 erwärmt nicht nur das Klima, es füttert auch die Pflanzen.

"CO2 ist ein luftgetragener Pflanzendünger. Die ganze Natur ist darauf basiert, dass die Pflanze CO2 einfangen kann und zusammen mit Licht Glucose formen kann. Und Glucose ist der Treibstoff der Natur. Und wenn sie natürlich beim Treibstoff eine Komponente erhöhen, kriegen sie einfach mehr Energie. Mehr Energie bedeutet: die Pflanze wächst besser, produziert mehr Pollen und wahrscheinlich auch mehr, aggressivere Pollen." Jeroen Buters, TU München

Schon mit den bisherigen, noch händisch erhobenen Daten können die Wissenschaftler sagen: Seit etwa zwanzig Jahren sind auch in Bayern mehr Pollen in der Luft – besonders in Städten. Und: die Pollensaison dauert länger, weil hier mittlerweile Pflanzen wachsen, die es früher nicht gab. Mit den neuen Messstationen werden die Daten genauer und der Klimawandel in Bayern in Zukunft noch sichtbarer.