Wie Online-Händler über Amazon und eBay Steuern hinterziehen

Es ist der erste Prozess dieser Art in ganz Deutschland: Ein chinesisch-stämmiges Ehepaar aus Bayreuth hat online Waren verkauft und dabei keine Steuern abgeführt. Der entstandene Schaden wird auf rund 3,5 Millionen Euro geschätzt. Nun müssen sich die Eheleute vor dem Landgericht in Hof verantworten. "Das Gesetz sieht dafür einen Strafrahmen von mindestens sechs Monaten Freiheitsstrafe bis zu einer Höchststrafe von zehn Jahren vor", sagte der Vizepräsident des Landgerichts in Hof, Bernhard Heim. Seit fast anderthalb Jahren sitzen die Eheleute in Untersuchungshaft. Morgen (Donnerstag, 27.9.) könnte ein Urteil fallen.

Waren von China nach Deutschland importiert

Die beiden Angeklagten sind deutsche Staatsbürger mit chinesischen Wurzeln und sollen für Hintermänner in China den Online-Handel in Deutschland aufgebaut haben. Die Waren wurden von China nach Deutschland importiert und dann von einer Halle im Bayreuther Industriegebiet aus an die deutschen Kunden versandt: zu günstigen Preisen, allerdings ohne Steuern an den Staat zu bezahlen.

Das erste Verfahren gegen chinesische Online-Händler

"Die Besonderheit des Verfahrens liegt mit Sicherheit darin, dass es das erste Strafverfahren ist, das gegen chinesische Online-Händler in Deutschland durchgeführt wird. Weder die Staatsanwaltschaft noch der Zoll und auch nicht die Verteidigung haben Erfahrung mit solchen Verfahren, weil es das erste seiner Art in Deutschland ist." Josef Gläser, Anwalt der Angeklagten

Steuerhinterziehung durch Online-Händler aus China – wohl kein Einzelfall. Das zuständige Finanzamt in Neukölln in Berlin geht davon aus, dass 15.000 chinesische Händler auf Online-Plattformen in Deutschland aktiv sind. Nur gut ein Viertel aber ist bei den Behörden registriert und zahlt Steuern. Allein für Deutschland wird der jährliche Steuerschaden auf etwa eine Milliarde Euro geschätzt. Europaweit sollen es fünf Milliarden sein.

So funktioniert der Betrug im Online-Handel

Ein Händler aus einem Nicht-EU-Land, zum Beispiel aus China, verschickt Waren wie etwa Staubsauger nach Deutschland, um sie von dort aus zu verkaufen. Bei der Einfuhr muss er Zoll und Einfuhrumsatzsteuer zahlen. Je niedriger der Warenwert deklariert ist, desto geringer fallen Zoll und Einfuhrumsatzsteuer aus. Hier findet der erste Betrug statt: Die Händler behaupten einfach, dass ein Staubsauger beispielsweise nur 20 Euro wert sei, obwohl der Wert in Wahrheit bei 50 Euro liegt. Dadurch können sich die Händler die Einfuhrsteuer komplett sparen: Denn bei einem Warenwert von unter 22 Euro entfällt diese.

Der zweite Betrug findet dann beim Verkauf auf Onlineplattformen wie Amazon oder eBay statt. Der Staubsauger kostet dort dann zum Beispiel 100 Euro. Wenn ein Kunde den Sauger kauft, sollten in diesen 100 Euro auch 19 Prozent Mehrwertsteuer enthalten sein: in dem Beispiel macht das 19 Euro. Diese muss der Händler an das deutsche Finanzamt abführen. Genau das tun aber viele Händler nicht - das Geld fließt oft direkt nach China. Der Kunde bekommt zwar den bestellten Artikel, aber oft ohne Rechnung. Oder wenn eine Rechnung beiliegt, dann ist oft keine Mehrwertsteuer ausgewiesen.

Schlupflöcher im Gesetz

"Ich würde das Ganze als einen Systemfehler bezeichnen", erklärt der Anwalt der Angeklagten, Josef Gläser. "Es gibt eine Lücke im Gesetz. Deutschland ist jetzt auch dabei nachzubessern - allerdings soll das neue Gesetz erst im Jahr 2019 kommen. Das Problem war aber spätestens seit 2014 bekannt." Mit der Gesetzesänderung sollen Amazon, eBay und Co. stärker in die Pflicht genommen werden, ihre Geschäftspartner zu kontrollieren.

Ehepaar wohl nur Handlanger chinesischer Hintermänner

Mittlerweile deutet vieles darauf hin, dass die Eheleute aus Bayreuth nur Handlanger chinesischer Hintermänner waren. Zwar wurde der Amazon-Account der chinesischen Online-Händler gesperrt. Doch nach Kontrovers-Recherchen sind die Hintermänner nun bei eBay aktiv unter Verwendung der ehemaligen Geschäftsadresse in Bayreuth. Sie verkaufen dort weiterhin unzählige Artikel. Das gleiche Geschäftsmodell - offenbar jetzt mit einem anderen Versandlager in Hamburg.