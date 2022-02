Wie Oberammergau von und für die Passionsspiele lebt

Passionsstimmung weht bereits durch den Ort: Die Passionsfahnen mit Jesus am Kreuz wehen im Wind, die Haare und Bärte werden länger. Alles soll authentisch aussehen. Darum müssen sich die Teilnehmer Haare und Bart wachsen lassen. Ganz zum Leid der Friseure im Dorf.

Bei Doris Renner im Salon herrscht gähnende Leere. Einige seien sogar schon seit der Verschiebung 2020 nicht mehr beim Friseur gewesen, berichtet sie. Für Friseure sei die Passion eine Katastrophe, aber Brauch sei Brauch, dafür gäbe es nach der Passion umso mehr zu schneiden.

Passionsspiele: Des einen Freud, des anderen Leid

Besser geht's da schon den Hotels und der Gastronomie. Rund eine halbe Million Gäste kommen in den nächsten Monaten. Die Spielzeit reicht von Mai bis Oktober. Viele Gäste haben Pakete samt Eintrittskarte und Hotelübernachtung gebucht. Die Mehrzahl der Passionsspielzuschauer kommt von weit her. Mehr als die Hälfte aller Gäste reist aus Übersee an. Vor allem Amerikaner pilgern scharenweise in den Ort am Rande der bayerischen Alpen.

Für Oberammergau ist die Passion ein Millionengeschäft. Überlebenswichtig, sagen viele im Ort. Auch die Schnitzerei-Läden hoffen auf gute Geschäfte. Toni Baur freut sich besonders über die Gäste aus dem Ausland, viele würden die Schnitzkunst schätzen und dementsprechend viel Geld dalassen. Sonnige Aussichten, wenn die Corona-Pandemie mitspielt.