Wie Nürnberg als Kulturhauptstadt "zukunftsfest" werden will

Der Countdown läuft: Die Entscheidung über die Europäische Kulturhauptstadt 2025 fällt am 28. Oktober und Nürnberg hofft auf den Zuschlag. Aus dem Foyer des Germanischen Nationalmuseums sendete der BR am Mittwochabend dazu live. Oberbürgermeister Marcus König (CSU) machte gleich zu Beginn klar: "Wir brauchen den Titel!" Corona habe gezeigt, wie fragil Kunst und Kultur seien, da brauche es einen zusätzlichen "Motor". "Nürnberg wird die Chance ergreifen, damit wir uns auch zukunftsfest machen." König wurde per Video in die Diskussion geschaltet, denn er befindet sich vorsorglich in Corona-Quarantäne.

Nürnberger Geschichte steckt in jedem Europäer

Auch wenn allein die Bewerbung 5 Millionen Euro und der ganze Prozess über 100 Millionen Euro kostet - diese Investition werde sich auszahlen, versicherten die Verantwortlichen. Nürnbergs Kulturbürgermeisterin Julia Lehner wies darauf hin, dass ein solcher Impuls auch wieder viel Geld generiere, welches dann auf die Kulturszene verteilt werde. Und dass jeder was davon hat: "Wir wollen nicht nur in Steine investieren, sondern in gute Ideen", sagte sie.

Das Motto "Past Forward" soll zeigen, dass die Kultur Nürnbergs viel mit Brüchen und Umbrüchen in der Geschichte zu tun hat. Nach der Zeit des Nationalsozialismus hat sich die Stadt komplett gewandelt. "In jedem Europäer und jeder Europäerin steckt ein Stück Nürnberger Geschichte", sagte Julia Lehner. "Das gilt es in einer Art Labor klar zu machen." Und der Generaldirektor des Germanischen Nationalmuseums Prof. Daniel Hess fügte hinzu: "Kultur heißt Dialog. Das bedeutet auch, dass wir uns mit unserer Vergangenheit immer wieder neu beschäftigen."

Gute Chancen der Metropolregion

Oberbürgermeister Marcus König meinte: "Wir gewinnen!" Und führte einen besonderen Grund an: Denn Nürnberg kandidiert nicht allein, sondern im Verbund als Metropolregion mit 42 Kommunen. Unter anderem Bamberg und Bayreuth sind ebenfalls dabei. "Das ist einzigartig. Wir sind die einzige Stadt, die ihre Nachbarn mit einbezieht. Das ist wirklich Europa", erklärte König. "Wir haben uns gut abgestimmt, wir öffnen die Schatztruhen der Metropolregion." Damit könne man zeigen, dass Nürnberg mehr ist als nur Christkind, Bratwurst und Lebkuchen. Die ehemalige Nazi-Kongresshalle soll zum Beispiel zu einem Kreativ-Zentrum werden, das Volksbad wieder eröffnet werden.

Auch Ministerpräsident Markus Söder gab sich in einer Videobotschaft optimistisch. "Jünger, moderner und noch lebendiger" könne Nürnberg mit dem Titel werden. Es sei etwas "ganz Besonderes", wie es die Stadt geschafft habe, sich neu zu definieren. Mehr als Mittelalter, Dürer und Nazi-Erbe, sei Nürnberg heute ein Ort der Kreativwirtschaft. "Darum ist die Bewerbung so spannend", erklärte der CSU-Chef. "Es geht nicht nur darum, wo hängt welches Bild? Sondern sie ist auch ein Ausdruck von Freiheit, Modernität und Kreativität." Deshalb unterstützt der Freistaat die Bewerbung finanziell, diese "einzigartige Chance".

Mit Nürnberg konkurrieren noch die Städte Magdeburg, Hannover, Chemnitz und Hildesheim. Am 28. Oktober gibt die Jury dann bekannt, wer sich 2025 Kulturhauptstadt Europas nennen darf.