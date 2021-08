Wie nachhaltig ist Bayern? Neue Statistik des Landesamts

Das Bayerische Landesamt für Statistik erfasst in dem neuen Bericht, wie es um die Nachhaltigkeit in Bayern bestellt ist. Er soll künftig alle zwei Jahre erscheinen. Den sehr umfassenden und vieldeutigen Begriff Nachhaltigkeit konkretisieren die Statistiker anhand von 40 Indikatoren, die Nachhaltigkeit in den Bereichen Umwelt, Wirtschaft und Soziales abbilden. Grundlage sind die 17 globalen Ziele, die die Vereinten Nationen in ihrer "Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung" festgelegt hat – mit dem Ziel, eine grundlegende Verbesserung der Lebensverhältnisse heute und in Zukunft sowie den Schutz des Planeten Erde zu bewirken.

Erneuerbare Stromerzeugung schmeichelhaft berechnet

Das Landesamt für Statistik hat nach eigenen Angaben darauf geachtet, die Indikatoren so in den nationalen und internationalen Rahmen einzupassen, dass sie vergleichbar sind. Einer der Autoren des Berichts, Heiko Bergmann, griff bei der Vorstellung des Berichts drei Beispiele heraus. Im Bereich Umwelt die Stromerzeugung aus Erneuerbaren Energien: Hier hat Bayern inzwischen einen Anteil von 51,6 Prozent erreicht, mehr als im deutschlandweiten Durchschnitt. Weniger positiv sähe das Bild aus, wenn man den Anteil der erneuerbaren am Stromverbrauch als Grundlage nähme. Dafür fehle aber die verlässliche statistische Grundlage, so der Experte des Landesamts.

Viel Forschung und Entwicklung

Im Bereich Wirtschaft ist einer der Indikatoren der Anteil privater und öffentlicher Ausgaben für Forschung und Entwicklung am Bruttoinlandsprodukt. Seit 2008 lag der Anteil in Bayern fast immer über der Zielmarke von drei Prozent, und damit höher als im Bundesdurchschnitt. Der Rest Deutschlands holt jedoch auf. Im Bundesländervergleich liegt nur Baden-Württemberg bei Forschung und Entwicklung vor Bayern.

Wenig Menschen von Mindestsicherung abhängig

Ein Indikator im Bereich Soziales ist die sogenannte Mindestsicherungsquote. Sie erfasst den Anteil der Menschen2, die auf Hartz IV, Mindestsicherung im Alter oder Asylbewerberleistungen angewiesen sind. Die Mindestsicherungsquote in Bayern stieg im Zuge der erhöhten Zuwanderung im Jahr 2015 zwar kurzzeitig auf 5,2 Prozent an, lag im Jahr 2019 aber bereits wieder bei 4,3 Prozent und damit deutlich unter dem gesamtdeutschen Wert von 8,3 Prozent.