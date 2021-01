Wie marode sind bayerische Polizeidienststellen?

In Bayern gibt es mehr als 300 Polizeiinspektionen und Polizeistationen, in dieser Zahl sind die Präsidien sowie die Gebäude von Verwaltung, Fachdezernaten und Bereitschaftspolizei nicht eingerechnet.

Im aktuellen Entwurf des Haushaltsplans für 2021 sind rund zwölf Millionen Euro für kleinere Bau- und Sanierungsmaßnahmen vorgesehen: Bei der Polizeiinspektion Haar werden Schleuse, Wache und Haftzellen saniert, bei der Inspektion Kempten Brandschutztüren ausgetauscht, in Murnau Sanitäranlagen und Brandschutz erneuert, in Bamberg der Sonnenschutz ausgetauscht oder in Forchheim die Wache umgebaut. Das sind fünf von rund 30 Polizeidienststellen in Bayern, an denen Bau- und Sanierungsprojekte in diesem Jahr umgesetzt werden sollen. Viel zu wenig, kritisiert die Opposition in Bayern.

Mehr als 800 Millionen Euro für Sanierung nötig

Als "Tropfen auf den heißen Stein“ bezeichnet der Landtagsvizepräsident und SPD-Abgeordnete Markus Rinderspacher die für Sanierungsarbeiten eingeplanten zwölf Millionen Euro. Er erinnert an die Antwort der Bayerischen Staatsregierung auf seine parlamentarische Anfrage im August 2020: "Wenn wir jetzt alle bayerische Polizeigebäude sanieren, dann würde das knapp 836 Millionen Euro kosten. Das zeigt, dass im letzten Jahrzehnt trotz voller Kassen viel zu wenig in die bayerischen Polizeigebäude investiert worden ist. Das rächt sich jetzt", sagt Markus Rinderspacher. Wegen Corona sei das Geld knapper, es fehlten Haushaltsmittel, um Polizeigebäude auf die Höhe der Zeit zu bringen.

Ähnlich sieht das der Landesvorsitzende der Gewerkschaft der Polizei (GdP), Peter Pytlik. Seit mehreren Jahren habe die Gewerkschaft immer wieder auf marode Dienstgebäude hingewiesen.

Innenministerium: So viel Geld investiert, wie noch nie

Wie in allen Bereichen, in denen eine Reihe von Baumaßnahmen geplant sind, müssen Prioritäten gesetzt werden. Der Landtag habe in den vergangenen Jahren so viel Geld für Sachmittel und Bauausgaben für die Polizei zur Verfügung wie noch nie, gibt der Bayerische Innenminister Joachim Herrmann (CSU) zu bedenken. In den vergangenen fünf Jahren sei der Gesamthaushalt von 300 Millionen Euro auf 500 Millionen Euro gestiegen.

Dabei geht es nicht nur um Bau- und Sanierungsmaßnahmen einzelner Inspektionen, sondern auch um größere Neubauprojekte. "Der größte Bau, der im Moment läuft für die Polizei, ist der Neubau in Passau", sagt Herrmann. "Dort kostet alleine das neue Gebäude rund 70 Millionen Euro, das bindet natürlich auch kräftige Mittel." Man habe außerdem in den letzten Jahren unheimlich viel investiert für den Ausbau der Bereitschaftspolizei, dort habe man die Ausbildungskapazität deutlich erhöht.

Die Steigerung bei den Ausbildungskapazitäten steht im Zusammenhang mit jährlich 500 zusätzlich zu schaffenden Stellen bei der Polizei.

GdP: Noch viel Luft nach oben

Bleibt dennoch die Kritik von SPD und GdP, dass Sanierungen zu schleppend verlaufen, also noch mehr Geld für diesen Zweck aufgebracht werden müsste. "Es geht um Gesundheits- und Arbeitsschutz und dem muss Genüge getan werden", sagt Peter Pytlik, von der Gewerkschaft der Polizei. Das fange eben in den Dienstgebäuden an und mit der Schutzausstattung höre es auf – da sei man ganz gut unterwegs. Aber was den Arbeitsschutz und die Arbeitssicherheit in Dienstgebäuden angehe, "da ist noch viel Luft nach oben", so Pytlik.

Natürlich kann Innenminister Herrmann nur die Menge an Geld ausgeben, die ihm laut Haushaltsplan zur Verfügung steht. Der aktuelle Plan ist ein Entwurf und bezieht sich nur auf dieses Jahr, im März soll er verabschiedet werden.