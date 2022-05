"Müsst Ihr nehmen": Wie Söder ein Maskengeschäft forcierte

In der politischen Aufarbeitung der Masken-Geschäfte staatlicher Stellen zu Beginn der Corona-Pandemie geraten erstmals auch der bayerische Ministerpräsident Markus Söder und sein Staatskanzleichef Florian Herrmann (beide CSU) in den Blickpunkt. Beide haben nach BR-Informationen im März 2020 persönlich Druck gemacht, einen Vertrag in Millionenhöhe mit einem Passauer Unternehmen abzuschließen.

Dieses Masken-Geschäft war vom bayerischen Gesundheitsministerium eigentlich schon abgelehnt worden – weil diesem das Angebot nicht vertrauenswürdig erschienen war. Das geht aus Regierungsakten hervor, die dem BR vorliegen. Zuerst hatte die "Süddeutsche Zeitung" darüber berichtet.

Masken-Geschäft in Höhe von 18 Millionen Euro

Schutzmasken waren zu Beginn der Corona-Pandemie weltweit Mangelware – die Preise schnellten in die Höhe. Der Hinweis auf das Masken-Angebot, das auch im Verbraucherschutzministerium skeptisch gesehen wurde, war vom CSU-Vorstandsmitglied und damaligen Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer gekommen. In den Regierungsakten ist von "BM Scheuer" die Rede.

Nach der Intervention der Staatskanzlei erhielt die Firma aus Scheuers Heimat Passau kurzfristig doch noch den Regierungsauftrag, für mehr als 18 Millionen Euro insgesamt zehn Millionen chinesische OP-Masken und drei Millionen FFP2-Masken genau festgelegter Qualität zu liefern. Im Vertrag gab es – wie von der Staatskanzlei gefordert – Absicherungsklauseln. Als eine Woche später acht Millionen OP-Masken aus China am Münchner Flughafen ankamen, ließen sich Söder, Herrmann und Scheuer auf dem Rollfeld vor der Fracht ablichten.