Wie man mit dem E-Auto jetzt bis zu 400 Euro verdienen kann

Wer ein E-Auto fährt, zahlt keine Steuern. Seit kurzem gibt’s einen weiteren finanziellen Anreiz: E-Auto-Fahrende können sich eine Prämie von jährlich mehreren hundert Euro auszahlen lassen. Wenn sie am sogenannten Quotenhandel teilnehmen und eingespartes CO2 in Form von Emissionszertifikate verkaufen. Der ADAC begrüßt diese Möglichkeit, rät aber aufs Kleingedruckte zu achten.

Die THG-Quote macht’s möglich

Mit dem E-Auto Geld verdienen – möglich ist das Dank der sogenannten THG-Quote, der Treibhausgasminderungsquote. Diese gibt vor, dass die Mineralölkonzerne das durch ihre Produkte erzeugte Treibhausgas CO2 verringern müssen. Aktuell liegt die THG-Quote bei sieben Prozent. Bis zum Jahr 2030 soll die Quote auf 25 Prozent steigen. Ihre Kohlendioxid-Emissionen senken können die Mineralölkonzerne entweder indem sie ihrem Sprit Biokraftstoff beimischen. Oder indem sie den CO2-Ausstoß ihrer Produkte durch den Kauf von "Verschmutzungsrechten" kompensieren. Dieser Handel mit Emissionszertifikaten wird Quoten-Handel genannt. Und E-Auto-Fahrende können seit diesem Jahr daran teilnehmen. Wenn sie ihre Zertifikate verkaufen, bekommen sie eine entsprechende Prämie. Das gilt auch, wenn ein E-Auto nicht mit Ökostrom geladen wird.

Bis zu 400 Euro Prämie

E-Autofahrerinnen und –fahrer können ihre Emissionszertifikate allerdings nicht direkt an die Mineralölkonzerne verkaufen. Das übernehmen sogenannte Zwischenhändler. Sie verkaufen die Verschmutzungsrechte der E-Autofahrenden gebündelt weiter – und zahlen eine Prämie aus. Bislang gibt es schätzungsweise knapp 40 solcher Zwischenhändler. Auf den Auflistungen finden sich sowohl Startups als auch große Energieversorger. Die Prämien reichen von 250 Euro bis 400 Euro.

Prämie nur für reine E-Autos

Auch der Nürnberger Versorger N-Ergie tritt als Zwischenhändler auf, um die Emissionsrechte von E-Autofahrenden an die Mineralölkonzerne weiterzuverkaufen. 300 Euro bietet das Unternehmen. Das Angebot werde "sehr stark" angenommen, so N-Ergie-Pressesprecher Heiko Linder. Weit über 1.000 Verträge habe man mittlerweile abgeschlossen. Dafür reiche es im Wesentlichen, ein Foto des Fahrzeugscheins hochzuladen. Die Prämie ist laut Linder als Pauschale zu verstehen. Das heißt es gibt bei der Auszahlung keine Unterscheidung zwischen einem elektrischen SUV und einem kleinen E-Auto. Auch die jährliche Kilometerleistung spielt keine Rolle. Wichtig sei nur, dass es sich um ein reines E-Fahrzeug handelt. Für Hybridfahrzeuge oder Wasserstoffautos gelte das Angebot nicht.

ADAC rät, das Kleingedruckte zu lesen

Der ADAC Nordbayern begrüßt die Möglichkeit, über das E-Auto am Quotenhandel teilzunehmen und damit Geld zu verdienen. Einen Haken an der Sache gebe es aus Sicht der E-Auto-Fahrenden nicht, so Jürgen Hildebrandt vom ADAC in Nürnberg. Weil die Prämien der Zwischenhändler stark variieren – von 250 Euro bis zu 400 Euro, rät Jürgen Hildebrandt vom Automobilclub: "Das Wichtige ist sicherlich, sich die AGB durchzuschauen. Wann kriegen Sie das Geld? Haben Sie eine Auszahlungsgarantie? Und ist die Höhe garantiert?" Am Ende sei dann wohl "eine gesicherte Auszahlung eines nicht ganz maximalen Betrags vielleicht die bessere Wahl" als sich einfach die höchste Prämie auszusuchen.

Steuerpflicht im Blick haben

Bei der Auswahl des Zwischenhändlers und der Höhe der Prämie könnte sich auch ein Blick auf die Steuerpflicht lohnen. In der Regel sind Prämien zwar steuerfrei. Sie unterliegen allerdings einer Freigrenze von 256 Euro im Kalenderjahr. Ob die durch die THG-Quote eingenommene Prämie versteuert werden muss, lässt sich allerdings nicht pauschal beantworten. Neben der Höhe der Prämie kommt es zum Beispiel darauf an, ob weitere Prämien als "sonstige Einkünfte" eingenommen wurden. Ist die Prämie der THG-Quote die einzige eingenommene Prämie, sind Beträge bis einschließlich 255 Euro steuerfrei. Wird dieser Betrag aber überschritten – etwa durch eine Prämie von 15 Euro für das Anwerben eines Freundes für einen neuen Handyvertrag, dann würde die Freigrenze überschritten – und beide Prämien wären entsprechend voll zu versteuern. Ob sich eine Prämie oberhalb der 255-Euro-Freigrenze lohnt, hängt neben der Summe auch vom persönlichen Steuersatz ab, der sich aus dem Jahreseinkommen ergibt.