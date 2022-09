Wie man Lebensretter wird: Aktionswoche wirbt für mehr Einsatz

Jedes Jahr erleiden allein in Deutschland ca. 50.000 Menschen einen unerwarteten Herz-Kreislauf-Stillstand außerhalb des Krankenhauses. Nur gut zehn Prozent überleben. Damit ist der plötzliche Herztod die häufigste außerklinische Todesursache.

Doch wie verhält man sich richtig, wenn im Supermarkt, in der Arbeit oder auch daheim plötzlich jemand zusammenbricht und aufhört zu atmen? Mit der "Woche der Wiederbelebung" wollen verschiedene Verbände diese Frage in den Blickpunkt der Öffentlichkeit rücken. Denn mit der richtigen Ersthilfe könnten jährlich bis zu 10.000 Leben gerettet werden, schätzen Fachleute.

Schnelle Ersthilfe kann Leben retten

Im Fall eines Herz-Kreislauf-Stillstands zählt buchstäblich jede Minute. Bereits nach drei bis fünf Minuten beginnt das Gehirn unwiederbringlich zu sterben. Da der Notarzt im Durchschnitt aber etwa acht Minuten zum Einsatzort braucht, kommt es im Fall eines Herz-Kreislauf-Stillstands unbedingt auf bestmögliche erste Hilfe an um die Zeit bis zum Eintreffen des Notarztes zu überbrücken.

"Das Problem ist, dass viele Menschen Angst haben etwas falsch zu machen", sagt Udo Fertig, Stadtbrandinspektor bei der Freiwilligen Feuerwehr Nürnberg. Als Einsatzleiter sind er und seine Kolleginnen und Kollegen oftmals die ersten am Einsatzort. "Aber man kann eigentlich nichts falsch machen“, sagt Fertig und ergänzt: "Das Allerschlimmste ist, nichts zu tun".

Wiederbelebung in drei Schritten

Eine Reanimation könne die Überlebenschancen bei einem Herz-Kreislauf-Stillstand verdoppeln bis verdreifachen, heißt es auf der Internetseite des "Nationalen Aktionsbündnis Wiederbelebung". Die Hilfe lässt sich in drei Schritte unterteilen.

Schritt 1: Betreffende Person ansprechen. Wenn keine Reaktion erfolgt und sie nicht oder kaum atmet, folgt der zweite Schritt.

Schritt 2: Den Notruf unter 112 verständigen

Schritt 3: Ersthelferinnen und Ersthelfer beginnen mit der Reanimation

So reanimieren Sie richtig:

Für eine korrekte Reanimation legt man beide Hände flach übereinander auf den Brustkorb der hilfsbedürftigen Person. Dann mit einer Geschwindigkeit von etwa 100 Mal pro Minute sehr fest auf den Brustkorb drücken. 30 Mal, dann erfolgen ggf. zwei Mund-zu-Mund-Beatmungen. Das wird dann wiederholt. Solange weitermachen, bis der Rettungsdienst übernimmt..

Mit Liedern die richtige Geschwindigkeit merken

Die Geschwindigkeit von 100 Mal pro Minute lässt sich leicht kontrollieren, indem man im Takt bekannter Lieder auf den Brustkorb drückt. Es eignen sich u.a. "Yellow Submarine" von den Beatles, "Atemlos" von Helene Fischer oder "Highway to hell" von AC/DC. Gut merken kann man sich sicher auch "Stayin‘ Alive" von den Bee Gees.

Rettungsdienste fordern mehr Ersthelfer-Engagement

Obwohl ein Herz-Kreislauf-Stillstand die häufigste Todesursache außerhalb von Krankenhäusern ist und der Notarzt im Schnitt etwa acht Minuten bis zum Einsatzort braucht, trauen sich offenbar immer noch zu wenige Beobachterinnen und Beobachter auch selbst zu helfen. Laut des "Nationalen Aktionsbündnis Wiederbelebung" wird nur in 42,6 Prozent der Fälle eine Reanimation durch Laien begonnen.

"Wünschen würde ich mir deshalb, dass jeder lernt zu reanimieren und wiederzubeleben. Jeder müsste Erste-Hilfe-mäßig gut geschult sein. Von klein auf. Wie in Amerika, wo der Fünfjährige schon Wiederbelebung in der Schule lernt." Jochen Peter, Leitender Notarzt in Nürnberg.

In Deutschland würden wir uns in der Gesellschaft zu sehr darauf verlassen, dass schon immer ein Notarzt käme und deshalb müsse man ja gar nicht helfen bzw. helfen können, kritisiert Peter. Laut Helmut Deinzer, Leiter des BRK-Bildungszentrums in Nürnberg, besuchen tatsächlich 85 bis 90 Prozent der Teilnehmerinnen und Teilnehmer die Erste-Hilfe-Kurse, weil sie einen entsprechenden Nachweis benötigen, etwa für den Führerschein.

Woche der Wiederbelebung mit vielen Aktionen

Zum "Nationalen Aktionsbündnis Wiederbelebung" gehören u.a. der Berufsverband Deutscher Anästhesisten, die Malteser, die Johanniter, das Deutsche Rote Kreuz sowie die Deutsche Gesellschaft für Kardiologie. Im Zuge der Aktionswoche gibt es auch in Franken mehrere Angebote. In Nürnberg etwa besucht das Bayerische Rote Kreuz (BRK) vier Schulen, wo sie den Kindern und Jugendlichen erklärt, wie man richtig wiederbelebt.

In mehreren Städten gibt es unter dem Motto "Lebensretter 112" Kurse zum Thema Lebensrettung in Akutsituationen, etwa am Donnerstag (22.09.) in Ansbach. Am Freitag (23.09.) wird in Nürnberg ein Kurs für Ehrenamtliche im Sanitätsdienst angeboten.