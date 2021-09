Wie man Kinder auf einen sicheren Schulweg vorbereitet

Kinder sehen die Welt mit anderen Augen - auch den Verkehr

Neben dem neuen Schulalltag kommen auch Herausforderungen wie die Bewältigung des Schulwegesauf die Kinder zu. Egal ob zu Fuß oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln: Eltern sollten den Weg zur Schule mit den Kindern unbedingt trainieren. Denn Kinder haben eine andere Wahrnehmung und ein anderes Gefahrenbewusstsein als EEs mag abgedroschen klingen, ist aber in Herbst und Winter essenziell: Nicht überall sind die Straßen entlang der Schulwegen optimal beleuchtet. Um so wichtiger ist es, dass sich die Kinder vom dunklen Hintergrund abheben. Dabei helfen nicht nur farbige, helle oder reflektierende Kleidung, sondern auch Reflektoren am Schulranzen oder reflektierende Anhänger. Auch in Schuhen sind oft Reflektoren eingearbeitet, die die passive Sicherheit erhöhen können. Bei schlechter Beleuchtung und widriger Witterung sind dunkel gekleidete Personen im Extremfall schon ab 25 Metern Entfernung nicht mehr richtig zu sehen. Im Ortsbereich legt ein Auto diese Entfernung in knapp zwei Sekunden zurück. Reflektierende Kleidung erhöht die Sichtweite auf bis zu 150 Meter.rwachsene. Hinzu kommt, dass Erstklässler aufgrund ihrer geringeren Körpergröße und eines kleineren Gesichtsfeldes Gefahren später bemerken und auch Geschwindigkeiten anders einschätzen. Auch lassen Kinder sich leichter ablenken, reagieren spontan und sind somit für andere Verkehrsteilnehmer unberechenbar.

Schulweg rechtzeitig üben - mit Geduld

Deswegen ist es wichtig, den neuen Schulweg rechtzeitig zu üben, damit sich die Kinder auf der Strecke gut auskennen. Nach einigen Übungsrunden können Erwachsene und Kinder auch mal die Rollen tauschen - Kinder bringen dann ihre Eltern zur Schule: So zeigt sich, ob die Schüler alle Tipps, insbesondere hinsichtlich der lauernden Gefahren, verinnerlicht haben.

Lieber länger und dafür sicherer

In den meisten Fällen kann die Schule einen Schulwegplan zur Verfügung stellen, in dem gesicherte Übergänge und die Einsatzorte der Schulweghelfer eingezeichnet sind. Beim Üben des Schulweges sollten Gefahrenstellen ausführlich und in Ruhe besprochen werden und im Zweifelsfall ein längerer Schulweg gewählt werden, wenn der sich als sicherer herausstellt. Vor allem im städtischen Umfeld ist auch eine alternative Route zur Schule sinnvoll, falls mal eine Baustelle oder andere Hindernisse den Weg versperren. In den ersten Wochen sollten Eltern ihre Kinder auf alle Fälle begleiten, oft teilen sich Erwachsene das in Gehgemeinschaften oder "Bus mit Füßen" untereinander auf.

Schulweghelfer unterstützen an Gefahrenstellen

Um an neuralgischen Stellen, wie an großen Kreuzungen, die Sicherheit der Kinder zu gewährleisten, werden Verkehrshelfer eingesetzt. Sie sind deutlich sichtbar gekleidet, mit einer Kelle ausgestattet und helfen den Kindern über die Straße. Außerdem können sie auf Verkehrsregeln und Gefahrenstellen aufmerksam machen. Verkehrshelfer arbeiten ehrenamtlich und werden in vielen Städten und Kommunen händeringend gesucht.

Wer sich dafür interessiert, bekommt in der Regel bei der Schulleitung, der örtlichen Polizei, in der Gemeinde oder Stadt, sowie bei der örtlichen Verkehrswacht Auskunft. Die Hälfte aller rund 30.000 Schulweghelfer in Deutschland ist übrigens in Bayern im Einsatz - mit hervorragender Bilanz: Seit 1980 hat sich an Überwegen, die durch Schulwegdienste zusätzlich gesichert waren, kein einziger tödlicher Unfall ereignet.

Gesehen werden in Dunkelheit und Dämmerung