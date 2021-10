Wie man das Fahrrad fit für den Herbst macht

Marlene und Bastian sind richtige Fahrradfans. Am liebsten radeln sie am Ortsrand des mittelfränkischen Ottensoos über die Feldwege. Die beiden Sechstklässler sind aber auch viel auf den Straßen in und um Ottensoos unterwegs. Längst ist es Zeit, da sind sich die beiden sicher, das Rad mal wieder durchchecken zu lassen. Insbesondere die Bremsen hätten das nötig, meint der Elfjährige und auch die zehnjährige Marlene zweifelt, ob mit ihrem Vorderlicht alles in Ordnung sei.

Rad-Check hilfreich für den Herbst

Michael Wald hat sich im eigenen Garten eine richtig gut ausgestattete Fahrradwerkstatt aufgebaut. Der 47-jährige Ottensooser arbeitet hauptberuflich im Fahrradteile-Vertrieb, kennt sich mit Zweirädern somit bestens aus. Wald hilft bei der ehrenamtlichen Verkehrserziehung in Ottensoos, schraubt aber auch gern an den Rädern der Kinder und hilft, wo er kann. Marlene und Bastian wollen ihr Rad bei Michael Wald herbsttauglich machen. In der improvisierten Werkstatt steht alles bereit. Zuerst ist Marlenes Rad an der Reihe. Michael Wald setzt es auf die mobile Hebebühne. Am Wichtigsten sind natürlich die Bremsen. Michael Wald checkt, ob die Bremsblöcke der Felgenbremse noch dick genug sind. Dann zieht er die Leitungen ein wenig nach.

Licht am Fahrrad darf nicht blinken

Problematisch ist das Vorderlicht an Marlenes Lenker. Nach dem Anschalten blinkt der kleine Halogenstrahler in regelmäßigen Abstanden. Das sei zwar sehr auffällig und insofern gut, sagt Radexperte Michael Wald, aber in Deutschland laut Straßenverkehrsordnung verboten. Am Fahrrad befestigte Lichter dürften nicht blinken, im Gegensatz zum Beispiel zu Lichtern an Helm oder Jacke. Dort sei es nämlich erlaubt. Ein Fahrradlicht, das blinke, stelle wohl eine zu große Ablenkung für andere Verkehrsteilnehmer dar, so Wald. Es blende im schlimmsten Fall. Diesbezüglich rät der 47-Jährige auch, den Winkel der Radlampen nicht zu hoch einzustellen, um Autofahrer nicht zu blenden.

Tip: Dreck aus der Kette entfernen

Auch die Fahrradkette ist ein Thema für sich. Michael Wald glaubt es oft nicht, wie viel Dreck da zwischen den Gliedern steckt. Sand und andere Verunreinigungen verursachen Reibung, verkleben in den Ritzeln. Wer seine Kette regemäßig pflege, verlängere deren Lebensdauer enorm und fahre auf Dauer geschmeidiger. Mit einem kleinen Schraubenzieher ließen sich die Kettenglieder einfach reinigen. Vor allem bei Elektrofahrrädern werde es rasch teuer, wenn die Kette nicht gut behandelt werde. Dazu gehöre es auch, ein E-Bike möglichst immer in einem niedrigen Gang abzustellen, um beim Wiederanfahren allzu großen Zug von der Kette zu nehmen.

Reflektierende Stäbchen statt Katzenaugen

Bastian hatte bisher immer herkömmliche Katzenaugen zwischen den Speichen. Reflektoren, die der Elfjährige nicht besonders schick findet. Wesentlich besser gefällt ihm da schon die neue Version der Speichen-Reflektoren: kleine, dünne silberfarbene Röhrchen, die unauffällig die Speichen ummanteln. Die sechs Zentimeter langen Stäbchen reflektieren sofort, wenn sie von schräg hinten oder vorne angeleuchtet werden. Ab fünf Euro gibt es bereits 36 Stück.

Warnwesten machen Fahrradfahrer sichtbar

Zum Abschluss bekommen die Kinder von Michael Wald noch neongelbe Warnwesten über die Regenjacken gezogen. Die gefallen ihnen zwar nicht unbedingt besonders gut, sind aber schon von weitem sehr auffällig. Nun sind Bastian und Marlene abfahrtbereit. Ihre Räder gut für den Herbst gerüstet. Ganz wichtig ist natürlich auch der Fahrradhelm, der darf nicht vergessen werden.