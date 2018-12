Wie Märchen bei Demenz helfen können

Es ist kurz vor halb zwei. In einem kleinen Nebenraum schlüpft Geschichtenerzählerin Annika Hoffmann in einen langen golddurchwirkten Mantel. Im Aufenthaltsraum wartet schon die Märchengruppe. Zwölf Frauen, manche noch ganz am Anfang einer Demenz, manche schon mittendrin. Ihnen wird Annika Hoffmann gleich zum achten Mal ein Märchen erzählen. Auch der 87-Jährigen Anna Grabinger. Die ältere Dame kann sich noch an Annika Hoffmann erinnern.

Spezielle Schulung für die Märchenerzählerin

Jede der Frauen begrüsst Annika Hoffmann persönlich. Ein wichtiges Ritual. Und dann erzählt sie das Märchen "Tischlein deck dich". Die Heimbewohnerinnen verfolgen ihre Bewegungen, haben ihr die Gesichter zugewandt. Hoffmann ist professionelle Geschichtenerzählerin. Aber für's Demenz-Erzählen hat sie sich eigens im Rahmen des Demenz-Projektes schulen lassen.

"Ich spreche ja dann langsam und lass die den Text ergänzen oder den Reim. Und wenn da was kommt, denn irgendwer weiß eigentlich immer etwas, dann spüre ich, jetzt bin ich durchgedrungen, jetzt hab ich sie wirklich erreicht." Annika Hoffmann, Märchenerzählerin

Genau das passiert jetzt beim "Tischlein deck dich": Auf Hoffmanns "ich bin so satt" zum Beispiel murmeln ein paar Frauen "ich mag kein Blatt". Das Erzählen der vertrauten Märchen kitzelt positive Erinnerung wach, verändert etwas, beobachtet die Betreuungsleiterin der Kursana-Residenz, Regina Fischer. So werde etwa das Wohlbefinden gesteigert. Viele seien hinterher zufrieden und glücklich.

Krankenkassen finanzieren Märchen-Stunden

Auch die wissenschaftlichen Studien bestätigen das jetzt, sagt Silke Fischer vom Deutschen Zentrum für Märchenkultur in Berlin. Sie leitet das Märchen-Demenz-Projekt seit sechs Jahren. Die Forschungen werden auch vom Bundesfamilienministerium gefördert.

"Die Leute werden ruhig, sie kennen sich wieder aus. Es gib bei der Demenz ja die Klopfer, es gibt die Läufer - und die sitzen eine Stunde und lauschen. Oder manche sind apathisch - die sprechen nach einem halben Jahr das erste mal." Silke Fischer, Deutsches Zentrum für Märchenkultur

Die Kosten für acht Auftritte einer Demenz-Erzählerin und deren Fortbildung finanzieren inzwischen fünf Krankenkassen gemeinsam, darunter die AOK. Und damit es danach weitergeht, können und sollen sich in jedem Heim auch einige Pflegefachkräfte weiterbilden - zwar nicht gleich zur Erzählerin aber doch zur Vorleserin.