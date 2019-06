Wie lange brauchen Synagogen noch Polizeischutz?

Wenn Shifra, die ihren Nachnamen hier nicht nennen will, mit ihrer Familie am Shabbat den Gottesdienst in der liberalen jüdischen Gemeinde Beth Shalom in München besucht, dann müssen sie alle vorher an Polizisten vorbeilaufen. Das macht ihnen aber keine Angst.

"Für mich ist der Sicherheitsschutz ein positives Signal an uns Juden: Wir wollen Euch Juden hier in Deutschland haben. Ihr seid uns willkommen!"

Viele jüdische Mitbürger fühlen sich durch den Polizeischutz sicherer

Die Polizisten geben ihr das Gefühl von Sicherheit. Shifra ist in Deutschland geboren, genauso wie ihr Mann Benjamin, und sie fühlen sich hier wohl. "Wir haben hier unsere Familie, unsere Freunde, und wir sind dankbar, dass wir uns frei bewegen können." Sie wollen niemanden provozieren, der Vater trägt auch keine Kippa in der Öffentlichkeit, sondern nur beim Gebet. Für sie ist das geschützte Leben ein Privileg, und sie haben sich an das Wachpersonal gewöhnt.

Rabbinerin Antje Deusel von der Liberalen Jüdischen Gemeinde Mischkan ha-Tfila Bamberg e.V. weiß um das Sicherheitsbedürfnis vieler Mitglieder.

"Ich trage als Rabbinerin auch Verantwortung für die Gemeinde und deswegen bin ich froh, dass der Staat uns schützt." Rabbinerin Antje Deusel

Polizeiautos vor der Tür können zwar auch abschreckend wirken, Sicherheit habe aber Vorrang, so die Rabbinerin.

Zunahme von Antisemitismus: Schutz gegen Übergriffe nötig

In Bayern gibt es immer mehr antisemitische Straftaten. Wurden laut LKA im Jahr 2017 noch 148 Fälle registriert, stieg die Zahl im Jahr 2018 auf 219 – der höchste Wert in den vergangenen fünf Jahren. Wobei unklar bleibt, ob es tatsächlich mehr Taten gibt oder ob inzwischen einfach mehr angezeigt werden.

Vor diesen Zahlen wird deutlich: Synagogen in Deutschland und in Bayern müssen auch weiterhin bewacht werden – ein negatives Signal. "Juden und Jüdinnen müssen sich überall frei bewegen können", fordert Ludwig Spaenle, Beauftragter der Bayerischen Staatsregierung für jüdisches Leben und gegen Antisemitismus. "Es darf keinerlei No-Go-Areas in unserem Land geben!"

Spaenle: Juden müssen sich sicher fühlen können

Die Empfehlung von Felix Klein, nicht überall die Kippa zu tragen, könne er nicht unterstützen. Damit hat der Bundesbeauftragte für Antisemitismus zwar für großen Wirbel gesorgt, so Spaenle, aber das eigentliche Ziel müsse sein, dass sich Juden in Deutschland sicher fühlen.

Fest steht für Ludwig Spaenle: Seitdem die rechtsgerichtete Partei AfD im Bundestag und auch im bayerischen Landtag sitzt, wird Judenfeindlichkeit wieder salonfähiger. "Wenn wir eine Partei haben, deren offizielle Vertreter die NS-Zeit als 'Vogelschiss der Geschichte' abtun, muss man sich nicht über den steigenden Antisemitismus wundern." Wenn Juden heute hierzulande beschimpft werden, dann sagt das etwas über den Zustand unserer Gesellschaft aus, bedauert Ludwig Spaenle.