Wie läuft der Schulstart mit Corona-Tests?

Ab heute gilt in Bayern für alle Schülerinnen und Schüler: Ohne negativen Test kein Zutritt zum Unterricht. Am vergangenen Freitag, zum Ende der Osterferien, machte dies Kultusminister Michael Piazolo (Freie Wähler) deutlich, als er die Tests als "Eintrittskarten in die Schulen" bezeichnete. Gleichzeitig sieht er mit der Testpflicht eine große Chance, trotz steigender Infektionszahlen Präsenz- und Wechselunterricht aufrechtzuerhalten.

Chancen und Unsicherheiten

Wie gut die Schulen die Testungen vor Ort umsetzen werden, wird sich ab heute zeigen. Laut Piazolo seien die Tests einfach durchzuführen und risiko- und schmerzlos. Dennoch gibt es viele Fragezeichen: Wird das Prozedere reibungslos klappen? Wie wirken sich die Testungen auf Unterricht und Zeitplan aus? Klappt die Aufsicht der Lehrer, während sich die Kinder selbst testen? Bekommen die Schulen genug Tests?

Bedenken und Forderungen

Die Präsidentin des Bayerischen Lehrer- und Lehrerinnenverbands, Simone Fleischmann, blickt mit Sorgen in die neue Schulwoche. Bis Sonntagabend seien noch nicht alle Tests angekommen. Bedenken gebe es reichlich: "Viele Eltern schicken ihre Kinder nicht (zur Schule; Anm. d. Redaktion) weil sie nicht möchten, dass in der Schule getestet wird", sagte Fleischmann dem Bayerischen Rundfunk. Zudem bekräftigte sie Ihre Forderung, Lehrerinnen und Lehrer gerade der Abschlussklassen zu impfen. "Ein Lehrer ist nur dann ein starker Lehrer, wenn er ein gesunder Lehrer ist.

BLLV-Präsidentin: Viel Unterricht ist schon verloren gegangen

Gelassen blieb Fleischmann bei der Möglichkeit, dass die Testungen den Zeitplan der Schulen durcheinanderbringen könnten: "Ja das wird Unterrichtszeit wegnehmen. Aber wie viel Unterrichtszeit ist eh schon verloren gegangen? Wenn es jetzt so sein muss in den Schulen, dann werden wir das tun."

Eine der größten Unsicherheiten sieht die BLLV-Präsidentin in Kinder, die in der Schule positiv getestet werden: "Viele Lehrer haben alles dafür getan, dass es ab heute gut anläuft. Aber wir wissen nicht, wie Kinder reagieren, wenn sie positiv getestet werden."

Geht die Rechnung auf?

Bislang sind laut Kultusministerium fast 18 Millionen Schnelltests an die Landratsämter verschickt worden. Rund 4,1 Millionen sollen pro Woche benötigt werden. Das technische Hilfswerk und Feuerwehren bringen die Tests von den Ämtern zu den Schulen. Zweimal pro Woche müssen sich Schüler testen lassen. Das gilt für diese Woche jedoch nur für 24 Landkreise und Städte in Bayern. In den restlichen 72 bayerischen Regionen liegt die Inzidenz aktuell über 100 und das bedeutet ohnehin Distanzunterricht, außer für die Abschlussklassen und die Jahrgangsstufen vier und elf an Gymnasien und Fachoberschulen.