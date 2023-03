Wie Künstliche Intelligenz gegen Schlaglöcher eingesetzt wird

Bayerische Kommunen setzen auf Künstliche Intelligenz

Gersthofen ist nicht die einzige Kommune in Bayern, die mit Künstlicher Intelligenz gegen Straßenschäden vorgeht. Mehr als 40 bayerische Städte und Gemeinden nutzen das Straßenerfassungssystem der Stuttgarter Firma "vialytics". Bamberg war 2019 die erste Stadt in Bayern, die die Software einsetzte. Man sei "unverändert sehr zufrieden damit und hat das komplette Straßen- und Wegenetz, über 270 Kilometer, in das Paket aufgenommen", teilt die Stadt Bamberg mit. "Dabei unterstützt die KI sowohl bei der Aufdeckung von akuten Schäden als auch bei der Planung von Unterhaltungsmaßnahmen." Auch beispielsweise in Würzburg, Treuchtlingen, Bad Griesbach und Wertingen kommt die Künstliche Intelligenz zum Einsatz.

Künstliche Intelligenz in der Städteplanung

Die Künstliche Intelligenz wird in Bayerns Städten und Gemeinden immer wichtiger, beobachtet Thomas H. Kolbe, Professor für Geoinformatik an der Technischen Universität München. Denn KI habe ein sehr großes Potenzial. Zum einen werde die KI zur Datenerfassung eingesetzt, zum anderen für Analyse und Auswertung. Für die Kommunen sei stets die Frage wichtig, wofür sie gewonnene Informationen einsetzen und auswerten möchten. "Das hat einen Einfluss darauf, welchen Aufwand ich bei der Datenerfassung betreibe", sagt Prof. Kolbe.

Künstliche Intelligenz könnte künftig etwa bei der Verkehrssimulation oder Städteplanung gut genutzt werden, zum Beispiel bei Baulücken oder Kreuzungen. Die KI könnte viele verschiedene Szenarien entwerfen: "Was wäre, wenn ich in meiner Stadt an einer Stelle etwas umbauen wollte? Dann kann die KI auf Basis von großen Datenmengen, die zuvor zugeführt worden sind, konkrete Vorschläge und Prognosen machen", erklärt der Geoinformatiker. Er glaubt, dass man langwierige Planungs- und Prüfungsprozesse, die früher mehrere Fachabteilungen durchlaufen mussten, damit schneller abhandeln könnte. Am Ende entscheide stets der Mensch, welcher Vorschlag in die Realität umgesetzt werde. Die KI sei nur eine effiziente und schnelle Entscheidungshilfe.