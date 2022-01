Wie Künstliche Intelligenz gegen Kunstschmuggel helfen soll

Christian Klein zückt das Handy. Der Leiter des Kunstfahndungsbereichs beim Bayerischen Landeskriminalamt in München nimmt sein Objekt ins Visier: ein gut erhaltener, antiker Bronzehelm. Aus verschiedenen Perspektiven macht Klein Fotos und lädt sie in der App KIKu hoch. "Dort gleicht die Datenbank mit allen hinterlegten Kategorien ab, sprich Helm, Maske, Büste, wie auch immer, und gibt mir dann eine Auswahl an 20 ähnlichen Objekten."

Touristenramsch – oder echte Antiken?

Die App "Künstliche Intelligenz für den Kulturgutschutz" soll dabei helfen, Schmuggler von antiken Kulturgütern besser zu überführen. KIKu wurde entwickelt vom Fraunhofer Institut für sichere Informationstechnologie und einem Software-Unternehmen. Beim bayerischen Landeskriminalamt wird sie seit letztem September getestet.

Polizei und Zoll stoßen bei Kontrollen an den Grenzen Bayerns mitunter auf antik wirkende Helme, Vasen oder Tonscherben. Manchmal sind es nur Touristensouvenirs, die täuschend echt aussehen. Es können aber auch jahrtausendealte archäologische Objekte oder Kulturgüter sein.

"Es geht uns um den typischen Schmuggler"

Weltweit wird mit solchen Objekten gehandelt – viele davon sind zweifelhafter Herkunft, etwa aus Raubgrabungen. Das zeigt sich auch im Alltag der Ermittler. "Was wir hier beim Grenzübertritt überwiegend haben, das sind natürlich illegal ausgegrabene Kulturgüter, die in irgendwelchen Ländern aus dem Boden rausgeholt wurden", so Klein. Viele stammen aus Kriegsgebieten wie Syrien oder dem Irak. Manchmal stehlen die Täter die Exponate auch aus Museen.

Blind auf die App wollen sich Ermittler nicht verlassen

Die App bedient sich einer Datenbank, die sich aus Informationen der Stiftung Preußischer Kulturbesitz speist. Hinterlegt sind einige tausend antike Kulturgüter, mit Beurteilungen von Archäologen und Kunstgeschichts-Experten. Laden Ermittler das strittige Foto hoch, erhalten sie ähnliche Treffer aus unterschiedlichen Kategorien. Am Beispiel des Helms geht sie etwa alle Helme, aber auch Masken und Büsten durch – weil beim Helm Nase und Augen erkennbar sind.

So kann die App Hinweise zum möglichen Alter und potenziellen Herkunftsland geben – und damit eine erste Einschätzung, ob etwas faul sein könnte. "Anfangsverdacht", sagt man beim LKA. Beamte überprüfen dann etwa, ob der Besitzer Unterlagen zur Herkunft und eine Ausfuhrgenehmigung hat. Fehlen die, kann das Objekt sichergestellt werden.

KI für die Kunstfahnder

Bei KIKu ist künstliche Intelligenz am Werk. Das System soll von selbst lernen und Objekte kategorisieren. "Sonst müsste sich hier jemand hinsetzen und sagen, jetzt habe ich hier eine Büste, eine Maske oder einen Helm. Und dann müsste ich das ins Handy eintippen", erklärt Klein.

Je mehr die App genutzt wird, desto besser: Denn fotografierte Gegenstände landen auch in der Datenbank. Blind auf die KI verlassen wollen sich die Ermittler aber nicht. Sie überprüfen ohnehin, ob nach einem Objekt gefahndet wird und geben Gutachten in Auftrag. Ist der Verdacht unbegründet, bekommt der Besitzer den Gegenstand zurück.

Datenbank soll ausgebaut werden

Derzeit laufen Gespräche mit Museen, um die Datenbank weiter mit Kulturgegenständen zu füllen. Im Moment ist die App noch auf antike Funde ausgelegt. Perspektivisch soll sie auf andere Gegenstände erweitert werden, etwa aus dem 18. und 19. Jahrhundert. Und irgendwann soll KIKu auch bewusste Fälschung von Originalen unterscheiden können. Ob das klappt? Klein kann sich das vor allem bei schlechter gemachten Fälschungen vorstellen – etwa, wenn altgriechische Schriftzüge untypischerweise auf römischen Objekten auftauchen.

App ist noch in der Testphase

Die Ergebnisse sind vielversprechend: Schon jetzt kann die App, deren Entwicklung von der Bundesregierung gefördert wurde, Gegenstände gut erkennen und abgleichen. Aber bisher ist KIKu noch nicht regulär in Betrieb. "Man muss schauen, ob sich die App auch bewährt", so LKA-Pressesprecherin Wera Engelhardt. Später wollen Ermittler KIKu auch draußen testen – und herausfinden, ob sie bei echten Kontrollen weiterhilft.