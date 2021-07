Wie kommen Betroffene an die Flut-Soforthilfen?

Wir gehen hinunter in den Keller von Evi Götz. Eine weiße Linie an der Wand zeigt noch, wie hoch hier in in Dingolshausen im Landkreis Schweinfurt vor zwei Wochen das Wasser stand – rund 1,70 Meter hoch, schätzt Evi Götz. Noch immer sind Pfützen am Boden nicht getrocknet. Gelagerte Kleidung, Möbel und persönliche Dinge wie die Taufkerzen der Kinder – alles war nur noch Sperrmüll. Auch die ohnehin betagte Öl-Heizung ist nur noch Schrott. Zum Glück sind die Öl-Tanks bei dem Hochwasser nicht auch noch ausgelaufen.

Politik fordert schnelle und unbürokratische Hilfe

Auf insgesamt 50 Millionen Euro belaufen sich die bayerischen Hochwasser-Soforthilfen. Und die sollen möglichst schnell ausgezahlt werden, da waren sich bei dem Beschluss alle bayerischen Politiker einig. "Die bayerische Staatsregierung lässt niemanden im Stich", sagte Staatskanzleichef Florian Hermann (CSU) und Ludwig Hartmann von den Grünen mahnte, er hoffe, die Staatsregierung habe daraus gelernt, was bei den Corona-Soforthilfen falschgelaufen sei.

Ohne Versicherung nur die Hälfte

Diese entsprechenden Anträge können in der Regel – auch im Fall der Familie aus dem Raum Schweinfurt – auf der Internetseite des Landratsamts heruntergeladen werden. Sie können schriftlich oder elektronisch eingereicht werden. Bis zu 5.000 Euro werden für die Wiederbeschaffung von zerstörtem Hausrat ausgezahlt, per Überweisung oder nach Absprache auch in bar. Dazu kommt eine Hilfe für Ölschäden an Gebäuden von bis zu 10.000 Euro. Wer sein Gebäude nicht versichert hat, obwohl das möglich gewesen wäre, bekommt allerdings nur die Hälfte ausbezahlt.