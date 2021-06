Wie komme ich in Bayern an eine Corona-Impfung?

Seit gut einem halben Jahr wird in Bayern gegen Corona geimpft - Stand Anfang Juni haben im Freistaat knapp 45 Prozent der Menschen mindestens eine Impfdosis erhalten. Das bedeutet aber auch: Noch immer warten viele auf eine Impfung, weil es weiterhin mehr Nachfrage als verfügbaren Impfstoff gibt.

Inzwischen ist die ursprüngliche Priorisierung deutschlandweit aufgehoben, in Bayern gilt sie für die Arztpraxen schon seit Mitte Mai nicht mehr. Darüber hinaus ist die Corona-Impfung seit kurzem schon ab zwölf Jahren möglich. Damit bemühen sich jetzt noch mehr Menschen um einen Termin - und viele stehen vor der Frage: Wie kriege ich endlich meine Corona-Impfung? Zeit für einen Überblick.

1. Im Impfzentrum

In Bayern gibt es rund 100 Impfzentren, eingeteilt wird man je nach Wohnort. Anders als in anderen Bundesländern kann man im Freistaat nicht direkt einen Termin bei einem beliebigen Impfzentrum ausmachen, sofern dort Kapazitäten frei sind. Stattdessen muss man sich registrieren - und zwar auf der Webseite "impfzentren.bayern". Dann ist Geduld gefragt, bis sich das Impfzentrum per Mail oder SMS mit einem Terminangebot meldet. Das kann dauern: Zuletzt gab es in den Impfzentren einige Wochen lang kaum Erstimpfungen, weil der gelieferte Impfstoff für die Zweitimpfungen benötigt wurde.

Ob und wie schnell man im Impfzentrum drankommt, lässt sich also nicht allgemein sagen. Bisher wurde dort strikt nach Priorisierungsgruppen geimpft - in Bayerns Impfzentren sollen Risikogruppen vorerst auch weiterhin bevorzugt geimpft werden. Wie weit die Impfzentren beim "Abarbeiten" der bisher registrierten Menschen sind, unterscheidet sich von Landkreis zu Landkreis.