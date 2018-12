vor 19 Minuten

Wie Kohnen die Bayern-SPD verjüngen will

Nach der desaströsen Wahlschlappe rumort es in der Bayern-SPD – es wird viel diskutiert über einen neuen Kurs. Die Landesvorsitzende Natascha Kohnen will, dass sich der Parteivorstand am Samstag auch mit dem Alter von Abgeordneten auseinandersetzt.