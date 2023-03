Wie können Städte und Gemeinden ihre Grundwasserpegel sichern?

Mit ein paar Regenschauern ist es nicht getan: Aus dem Niedrigwasser-Lagebericht des Bayerischen Landesamts für Umwelt geht hervor, dass die Grundwasserstände sich noch nicht erholt haben. "57 Prozent der oberflächennahen Grundwassermessstellen und Quellen weisen niedrige und sehr niedrige Grundwasserstände auf. In den tieferen Grundwasser-Stockwerken zeigen 67 Prozent der Messstellen eine Niedrigwassersituation", heißt es im Bericht.

Das Bild bayerischer Städte und Kommunen wird und muss sich ändern, sagen Stadtplaner und Politiker. Das könnte die Aufenthaltsqualität steigern, aber auch vor Hitze und Hochwasser schützen. Viele Städte sind stark versiegelt. Regnet es in einer Stadt, fließt das Wasser über Dächer und asphaltierte Flächen normalerweise schnell in den Gulli. Über das Kanalsystem wird es in Betonrohren unterirdisch aus der Stadt herausgeleitet.

Das bedeutet, weniger Feuchtigkeit in der Stadt, das Grundwasser wird nicht angereichert. Dabei wäre das wichtig. Schließlich macht Grundwasser rund 90 Prozent unserer Trinkwasserversorgung aus. Grundwasserneubildung findet zwar vor allem in der Landschaft außerhalb von Städten und Siedlungen statt. Dennoch wäre es wichtig, dass Regenwasser in den Boden eindringt, statt schnell abzufließen.

"Schwammstadt" soll Grundwasser anreichern

Das ist das Ziel verschiedener Landschaftsplaner, Baureferenten und Politiker. Und zwar mit dem Konzept der Schwammstadt: Hier werden Flächen geschaffen, die als "Schwämme" funktionieren. Regenwasser kann dort an Ort und Stelle versickern. Was vom Oberboden nicht mehr aufgenommen werden kann, gelangt weiter nach unten ins Grundwasser.

Die Vorteile: Grundwasser wird angereichert, Wasser ist für Pflanzen verfügbar. Grünflächen oder Parks dienen bei Starkregen als Überflutungsflächen, aber den Rest des Jahres auch als Erholungsorte für die Stadtbewohner.

Eine Stadt kann sich mit dem Konzept der Schwammstadt gegen die zwei gegensätzlichen Seiten des Klimawandels wappnen. Zum einen: Trockenheit und Hitze. Zum anderen: Starkregen, der immer häufiger auftritt und in jeder Gemeinde Bayerns gefährliche Sturzfluten hervorrufen kann.

Konkrete Maßnahmen wurden bereits getroffen

Es gibt verschiedene, konkrete "Schwammstadt-Maßnahmen". Freising zum Beispiel hat in der Innenstadt dunkle Pflastersteine gegen helle ausgetauscht. In den Fugen kann Regen versickern. Mehr Bäume soll es geben und die Moosach, ein kleiner Seitenarm der Isar, wurde in der Stadt frei gelegt, für mehr Feuchtigkeit durch Verdunstung und frische Luft. Auch Augsburg, Erlangen, Hamburg oder Berlin arbeiten daran, sich an den Klimawandel anzupassen.

In Nürnberg wurden an kleineren Stadtplätzen Flächen aufgegraben. Statt Asphalt gibt es dort jetzt Erde und Bäume. Um die Bäume herum kann Regenwasser in den Boden einsickern. Auch der Nürnberger Obstmarkt soll so gestaltet werden, dass die Folgen der Erderwärmung besser abgepuffert werden. Mehr Bäume sollen in Zukunft Schatten spenden und für Abkühlung sorgen. Aber so, dass nach wie vor Märkte stattfinden können, Lieferverkehr problemlos fahren und rangieren kann.

Mehr Grün, bedeutet weniger beziehungsweise konzentriertere Parkflächen

Dennoch wird direkt vor einem Laden parken und schnell reinspringen nicht mehr für alle möglich sein. Manche Ladenbesitzer, aber auch Anwohner, sind daher nicht überall überzeugt vom Schwammstadt-Konzept. Es setzt voraus, dass sich Gewohnheiten ändern: Parken wird an manchen Stellen nicht mehr möglich sein, weil dort Bäume stehen, erklärt Daniel Ulrich, Planungs- und Baureferent der Stadt Nürnberg.

Schwammstadt braucht Mobilitätswende

Damit Städte wassersensibler werden können, brauche es eine Mobilitätswende, fordert Patrick Friedl, Landtagsabgeordneter der Grünen: "Das Auto selbst braucht einfach viel Fläche und man kann Parkfläche bündeln, zum Beispiel in Parkhäusern." Großflächige Parkplätze könnten entsiegelt werden. Friedl schlägt vor, in Städten den öffentlichen Nahverkehr sowie Rad- und Fußwege auszubauen, sodass die Menschen weniger aufs Auto angewiesen sind.

Was bei der Gestaltung von Neubaugebieten bereits von Anfang an mitgedacht wird, ist in einer bestehenden Stadt sehr aufwendig zu realisieren, erklärt Daniel Ulrich, Planungs- und Baureferent der Stadt Nürnberg. Denn Städte in Deutschland seien bisher technisch so ausgelegt, dass das Wasser schnell abgeleitet wird und nicht vor Ort versickert. Also genau das Gegenteil des Schwammkonzepts.

Planung aufwendig, aber Städte bekommen Förderung

Für klimaangepassten Städteumbau können die Kommunen Fördergelder beantragen, die einen Großteil der Investitionen decken. Seit 2020 sind Maßnahmen zur Anpassung an den Klimawandel sogar Fördervoraussetzungen bei den Bund-Länder-Städtebauförderungsprogrammen, erklärt das Bayerische Bauministerium. Fachlich zuständig für die Themen Klimaschutz und Wasser im Allgemeinen ist das Staatsministerium für Umwelt und Verbraucherschutz.

In Zukunft sollte bereits in Baugenehmigungsverfahren standardmäßig geprüft werden, ob das Niederschlagswasser ortsnah versickert oder auf andere Art ordnungsgemäß beseitigt werden kann, fordert Juliane Thimet vom Bayerischen Gemeindetag. Die wassersensible Planung müsse in die Abläufe integriert werden und Vorschrift sein, sonst liege es im Ermessen oder Engagement des einzelnen Bauherren, sie umzusetzen oder es sein zu lassen.

Schwammstadt trägt auch zur Sicherheit der Menschen bei

Eine Stadt wassersensibel umzugestalten erfordert eine aufwendige Planung. Die Investition in die Umgestaltung lohne sich aber für die Menschen in jedem Fall, sagt Aude Zingraff-Hamed, Landschaftsplanerin an der TU München: "Wenn eine Stadt ihren Beitrag nicht leistet, kann es im schlimmsten Fall extreme Hochwasser geben, die dann Leben von Menschen kosten."

Eine andere, meistens nicht bekannte, sehr negative Nebenwirkung sei: "Der Boden ist wie ein Schwamm. Was passiert mit einem Schwamm, der austrocknet? Er schrumpelt." Gebäude könnten Risse bekommen und instabiler werden, warnt die Landschaftsplanerin.

Setzen Städte dagegen das Schwammstadt-Konzept um, entstehe nicht nur mehr Sicherheit für die Bürgerinnen und Bürger, sondern "gratis" gäbe es noch mehr Lebensqualität und Kühlung dazu.