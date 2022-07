Wie können die Wertachkliniken zukunftsfähig bleiben?

Klinikvorstand Martin Gösele erklärt, dass er sich sehr auf das Gutachten und die Empfehlungen freue. Denn die Wertachkliniken stehen wirtschaftlich noch gut da, aber es gebe einen großen Investitionsbedarf. Darum wurde ein Gutachten in Auftrag gegeben mit der Fragestellung, wie die Wertachkliniken zukunftsfähig bleiben und weiterhin eine gute medizinische Versorgung anbieten können. Die Ergebnissen werden am Dienstagabend in der Stadthalle Schwabmünchen öffentlich vorgestellt, zur Sitzung werden unter anderem Landrat Martin Sailer sowie die Bürgermeister der Trägerstädte, Lorenz Müller und Klaus Förster, erwartet.

Wertachklinken stehen vor großen Herausforderungen

"Bezahlbare, gute Medizin" brauche es, sagt Gösele, gerade angesichts des Fachkräftemangels und steigender Kosten. Auch die Digitalisierung und der Trend weg von stationären hin zu mehr ambulanten Behandlungen seien wichtige Themen, die in dem Gutachten einer Beraterfirma aufgegriffen werden.

Dass zur Corona-Pandemie nun auch noch explodierende Energiepreise und die starke Inflation kämen, das hätten sowohl die Kliniken als auch die Beraterfirma noch gar nicht absehen können. Das alles werde die Wertachkliniken dieses Jahr und in den Folgejahren treffen, Gösele rechnet mit Defiziten.

Wird die Geburtshilfe in Bobingen geschlossen?

Eine weitere neue Baustelle, die laut Klinikvorstand nicht im Zukunfts-Gutachten thematisiert wurde, ist die Geburtshilfe in der Wertachklinik Bobingen. Hier haben nun zwei der drei Belegärzte zum Jahresende gekündigt, aufgrund der hohen Arbeits- und Dienstbelastung. Die Ärzte werden fortan in der Gynäkologie der Kliniken arbeiten. Angesichts der Kündigungen der Ärzte hätten auch Hebammen gekündigt und sich "umorientiert", sagt Gösele. Man sei bereits in Gesprächen mit neuen Belegärzten.

Mütter wollen sich vor der Stadthalle Schwabmünchen versammeln

Die Unsicherheiten bereiten den Betroffenen große Sorgen. So wird eine Gruppe, bestehend aus mehreren Müttern und Unterstützern, sich vor der öffentlichen Sitzung zu einer Kundgebung vor der Schwabmünchener Stadthalle versammeln.

Sie wollen verhindern, dass die Geburtshilfe geschlossen wird. "Wir wollen die Politik darauf aufmerksam machen, dass die Bedürfnisse der Schwangeren und Müttern nicht vergessen werden dürfen“, sagt Theresa Tränkler. Sie hat vor knapp zwei Jahren in Bobingen entbunden, auch das zweite Kind soll dort demnächst zur Welt kommen. Sie sei sehr zufrieden gewesen mit der Betreuung in der Bobinger Klinik und möchte, dass es das Angebot auch weiter dort gibt. Fast 500 Babys wurden vergangenes Jahr in der Wertachklinik Bobingen geboren. "Wenn die Geburtshilfe geschlossen werden würde, dann gäbe es keine adäquate Alternative", befürchtet Tränkler. Und das würde weite Anfahrtswege zum nächsten Krankenhaus bedeuten.

Wertachkliniken sind ein gemeinsames Kommunalunternehmen

Die Wertachkliniken decken ein großes Einzugsgebiet im südlichen Landkreis Augsburg ab. Im Juli 2006 waren die Krankenhäuser Bobingen und Schwabmünchen zu den "Wertachkliniken" verschmolzen und werden seither von den beiden Städten sowie dem Landkreis Augsburg getragen.