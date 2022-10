Wie Heimkinder mit Tabletten ruhiggestellt werden

Yannik lebt in einem Augsburger Kinderheim, als sich sein Körper verändert. Immer deutlicher treten die Brustwarzen hervor, schließlich wachsen dem 14-Jährigen Brüste - so wie bei den Mädchen um ihn herum. Yannik schämt sich. Manchmal zieht er mehrere T-Shirts übereinander an, um die Brüste zu verdecken.

Bevor die Brüste zu wachsen beginnen, bekommt Yannik Olanzapin und Risperidon verordnet, beides sedierende Antipsychotika. Dann kommen die Sommerferien. Seine Wohngruppe macht einen Ausflug in ein Erlebnisbad. Doch Yannik will seinen nackten Oberkörper nicht zeigen. "Ich wurde dann von dem Betreuer mehr oder weniger gezwungen, mitzukommen", erinnert er sich. "'Yannik, bist du ein Mann oder eine Frau? Man wird nicht ohne Grund gemobbt.' Solche Sprüche habe ich mir anhören müssen. Ich habe mich einfach hilflos gefühlt."

Was dem Augsburger Heimkind Leid erspart hätte

Brustwachstum gehört zu den möglichen Nebenwirkungen der beiden Medikamente. Doch so weit wie bei Yannik hätte es nicht kommen müssen, sagt Professorin Renate Schepker: "Beim Auftreten einer solchen Nebenwirkung müsste man die Medikation umstellen. Mir ist es noch nicht passiert, dass später eine Operation nötig geworden wäre."

Schepkers Wort hat Gewicht: Die Leiterin der Kinder- und Jugendpsychiatrie in Ravensburg sitzt im Vorstand der Deutschen Gesellschaft für Kinder- und Jugendpsychiatrie. Doch bei Yannik schreitet offenbar niemand ein. Allein das Risperidon bekommt er zwei Jahre lang verschrieben.

Nun sucht Yannik nach Antworten. Zum Beispiel in Dasing bei Augsburg, wo er nach vielen Jahren Fabian wieder trifft, mit dem er zusammen in dem Augsburger Kinderheim gelebt hat. Über ein Fotoalbum aus der gemeinsamen Zeit gebeugt, kommen die Erinnerungen hoch. Bei Fabian gehören dazu Tabletten vor dem Abendessen.

Dipiperon zum Abendessen

"Dipiperon hieß das Medikament", erinnert sich Fabian, inzwischen selbst Familienvater. "Ich musste es immer vor dem Essen nehmen und saß dann am Ende so da." Fabian stützt die Ellbogen auf den Tisch, schließt die Augen und lässt den Kopf in die Hände sinken. Er habe sich "absolut" ruhiggestellt gefühlt: "Ich bin kein Gegner von diesen Mitteln. Aber dass man gleich ausgeknockt ist, hätte eigentlich zu denken geben müssen. Ich hatte diese Dosierung lange Zeit und es wurde lange nichts unternommen, dass ich weniger bekomme."

Immer wieder würden Jugendliche selbst nach einer Reduzierung der Medikamente fragen, sagt Schepker. Die Psychiaterin will nicht falsch verstanden werden: Psychopharmaka seien auch für psychisch erkrankte Kinder ein Segen. Doch nur dann, wenn sie verantwortungsbewusst eingesetzt würden. Dazu gehöre auch, Tabletten zu reduzieren oder Versuche, sie abzusetzen: "Dass nicht unkritisch eine Dauermedikation - die ich für am problematischsten halte in der Jugendhilfe - weiter und weiter und weiter geführt wird."

"Medikamenten-Zeit" im Kinderheim

Gerade wenn Hausärzte immer wieder Folgerezepte ausstellen, werde es bedenklich, sagt Schepker. So war es offenbar auch im Heim von Yannik und Fabian: "Bei uns ist immer eine Kinderärztin gekommen", berichtet Fabian. "Die hatte immer einen Beutel mit vorbereiteten Rezepten dabei", ergänzt Yannik. Befragen lässt sich die Ärztin nicht mehr. Ihre Praxis ist geschlossen. Versuche, sie zu kontaktieren, schlagen fehl. Und das Kinderheim erklärt, über das Wirken der Ärztin ohne deren ausdrückliches Einverständnis nichts sagen zu können.

Im Erzieher-Büro des Heims habe es eine "Medikamenten-Zeit" gegeben. "Da sind alle gekommen", erinnert sich Fabian. "Du wurdest ruhiggestellt, mit Ruhezeiten und Tabletten, auch um die Erzieher zu entlasten." Zu den konkreten Vorwürfen befragt, antwortet das Kinderheim, dass die Akten von Yannik und Fabian nach zehn Jahren "datenschutzkonform" vernichtet worden seien.

Grundsätzlich werde der Einsatz von Medikamenten jedoch "mit größter Sorgfalt begleitet", so das Heim. Bewohner, Sorgeberechtigte, Betreuer und Ärzte würden sich "fachlich und persönlich" abstimmen. Bezüglich der Medikamente würden die Kinder und Jugendlichen über ihr Befinden und ihre Eigenwahrnehmung befragt, Ärzte würden umgehend über verändertes Verhalten informiert.

"Sexualhormone waren der krasseste Fall"

Doch Yannik und Fabian sind keine Einzelfälle. Das zeigen die Aussagen einer früheren pädagogischen Heimleiterin und eines Psychologen, der die Kinder mehrerer bayerischer Heime betreut. Da sie Interna preisgeben, sollen ihre Namen nicht genannt werden. Dem BR liegen schriftliche Belege ihrer Tätigkeit vor.

"Es gab eine Situation, da wurde ein sieben Jahre altes Kind aus der Familie geholt und in unsere Einrichtung gebracht. Das Kind ist ausgeflippt", berichtet die frühere Leiterin. "Das ist aus meiner Sicht aber eine erwartbare Situation. Trotzdem wurde das Kind über einen längeren Zeitraum mit Dipiperon behandelt. Das halte ich bei einem sieben Jahre alten Kind nicht für sinnvoll."

Der Psychologe berichtet sogar von einem Kind, dem im Heim Sexualhormone verschrieben worden seien: "Das ist der krasseste Fall, der mir in Erinnerung geblieben ist." Der Psychologe erwog anfangs eine Anzeige, weil es "für die Indikation völlig unsinnig war und damit einer möglichen Körperverletzung gleichkommt." Er habe dann aber versucht, den Fall auf anderen Wegen zum Guten zu wenden.

Wie Heimkinder bei Psychotherapie benachteiligt werden

Zu selten hätte man auf therapeutische Gespräche gesetzt, kritisiert die frühere Heimleiterin. Stattdessen bekämen Eltern und Einrichtungsmitarbeiter von Psychiatern gesagt, doch Medikamente zu geben, ergänzt der Psychologe: "Natürlich sind Psychiater auch auf die Berichte von Betreuern angewiesen. Das heißt, sie erleben die Kinder ja nicht selber. Und Kinder, die Probleme machen, werden dann auch schnell als Problemfall behandelt", so der Psychologe.

Auch Professorin Schepker betont, wie wichtig Verhaltenstherapie sei. Doch Heimkinder würden hier systematisch benachteiligt. Manchen Einrichtungen sei schon der Anfahrtsweg zu aufwändig. Und wenn ein Heimkind in einer Klinik-Ambulanz behandelt wird, "kann dieses Kind nicht gleichzeitig eine ambulante Psychotherapie machen", erklärt Schepker. Das Sozialgesetzbuch untersage dies. "Das ist widersinnig", entgegnet Schepker.

Die meisten Mittel wurden nicht für Kinder erprobt

Mehrfach fragt der BR das zuständige Bundesgesundheitsministerium dazu an. Doch eine Antwort bleibt aus. Für betroffene Heimkinder heißt das: Tabletten ja, Psychotherapie nein. Hinzu kommt, dass auch in der Kinder- und Jugendhilfe Personal fehlt, um angemessen auf die Probleme der Jugendlichen reagieren zu können, sagt die frühere Heimleiterin.

Die beiden Mittel, die Yannik vor seinem Brustwachstum bekommt, wurden ihm in einer Augsburger Kinderklinik verordnet - wegen des Verdachts einer "beginnenden Psychose" sowie einer "kombinierten Störung des Sozialverhaltens und der Emotionen". Zum Vorwurf, nicht oder nur unzureichend auf die Brustbildung reagiert zu haben, äußert sich die Klinik auf BR-Anfrage nicht. Wegen der "Komplexität" der Behandlung bietet sie Yannik ein persönliches Gespräch an.

Yannik gibt nicht auf

Yannik hat einen schweren Weg hinter sich. Es geht von Einrichtung zu Einrichtung, von Arzt zu Arzt. In Berichten ist das Brustwachstum dokumentiert, Fotos inklusive. Von einer "ausgeprägten Gynäkomastie" ist die Rede.

Doch Yannik gibt nicht auf. 2013 übernimmt die Krankenkasse die Kosten, damit die Brüste zurückoperiert werden können. Inzwischen hat er als Zeitarbeiter angefangen. Die Psychiaterin, bei der er zuletzt war, hält eine Psychotherapie für nötig, um seine Kindheit aufzuarbeiten. Medikamente brauche Yannik dafür nicht.

