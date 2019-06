Wie Karnda Vaidyanuwart Deutsche Gockelkrähmeisterin wurde

Karnda Vaidyanuwat formt die Hände zu einem Trichter. Sie legt den Kopf nach hinten und kräht aus tiefster Kehle. Die 63-Jährige hat 30 Jahre lang in Alzenau (Landkreis Aschaffenburg) gelebt. Inzwischen wohnt sie in Bangkok. Aktuell ist sie auf Besuch in Deutschland – und gewann jetzt die Deutsche Gockelkrähmeisterschaft im pfälzischen Göcklingen. Ob sie das stolz macht? "Natürlich", sagt sie, "ich bringe den Ruhm nach Thailand!"

Von Thailand an die Spitze der deutschen Gockelkräher

Karnda Vaidyanuwat stammt aus Thailand. Und: Sie hat royale Wurzeln. Ihr Großvater gehört zur Königsfamilie. "Ich bin aber zu weit unten", sagt Karnda. Ihre Kräh-Eskapaden in Deutschland würden in Thailand also keinen stören.

Dass sie sich an Pfingsten an die deutsche Spitze krähen würde, hatte sie nicht erwartet. 2018 war sie zufällig bei der spaßigen Meisterschaft dabei. Damals hatte sie versprochen, in diesem Jahr anzutreten – in der Kategorie Hahn. Gackern liegt ihr nämlich nicht, dann schon lieber Krähen. Sie hat ihr Versprechen gehalten – und es jetzt zum Meistertitel geschafft.