Wie kann man sich am besten vor Weihnachten testen lassen?

Wenn man guten Gewissens das Weihnachtsfest mit seiner Familie feiern will, geht man entweder vor dem Fest in Selbstisolation oder lässt sich kurz vor den Feiertagen noch auf Covid-19 testen. Hört sich leicht an, doch diesen Gedanken haben viele. Was ist also die beste Möglichkeit, sich noch auf die Schnelle testen zu lassen?

Schnelltest im Internet nur für Fachpersonal

Um im Lockdown so wenig wie möglich das Haus zu verlassen, wäre ein Schnelltest, den es online zu kaufen gibt, eine gute Lösung. Zwar wird man in einigen Online-Shops fündig, kaufen kann man die Schnelltests allerdings nur, wenn man medizinisches Fachpersonal ist. Gleichzeitig wird klar: ein kleiner Schnelltest kostet mindestens neun Euro. Eine medizinische Leistung kommt also auf diesen Einkaufspreis noch obendrauf.

Kauf in der Apotheke möglich?

In der Apotheke gibt es Schnelltests, die sind aber – wie auch im Internet – nur für medizinisches Fachpersonal bestimmt. Apotheker Rupert Mayer erklärt, warum: "Der Hauptgrund ist wahrscheinlich die etwas diffizilere Durchführung. Es muss nämlich wehtun bei der Probenentnahme." Denn für ein repräsentatives Testergebnis muss ein Stäbchen weit durch die Nase eingeführt werden und das ist unangenehm. Ein weiteres Problem ist laut Mayer, dass Covid-19 eine meldepflichtige Krankheit ist.

Wäre ein Testergebnis positiv, ist man dann ehrlich und meldet die Krankheit auch dem Gesundheitsamt? Selbst, wenn man einen Schnelltest kaufen möchte, um sich beispielsweise von Fachpersonal eines Pflegeheims testen zu lassen, ist das nicht erlaubt. Schließlich könne man nie wissen und die Pflegeheime sollten dementsprechend ausgestattet sein.

Schnelltest beim Hausarzt ohne Termin

Grundsätzlich kann man sich beim Hausarzt immer auf das Coronavirus testen lassen – mit oder ohne Symptome. In vielen Testzentren ist das in der Regel nur symptomfrei erlaubt. Auch Schnelltest werden inzwischen angeboten. Ähnlich wie in Testzentren kann man in der Hausarztpraxis von Susanne Rösch-Niklas auch einen Termin für einen Test ausmachen. Theoretisch könne man auch jederzeit einfach vorbeikommen. Getestet wird vor der Praxis im Freien.

Wer vor Weihnachten einen PCR-Test machen will, sollte diesen am besten spätestens am 21. Dezember machen lassen. Damit würde das Ergebnis auch sicher vor Weihnachten vorliege, so die Ärztin. Bei einem Schnelltest ist das Ergebnis innerhalb einer viertel Stunde ablesbar. Weil dieser etwas unsicherer ist als der PCR-Test sollte man diesen am besten kurz vorm Fest machen lassen. Allerdings muss man einen Schnelltest selbst bezahlen, das übernimmt aktuell keine Krankenkasse.

Testzentren auch an Weihnachten geöffnet

Um sich auch während der Feiertage testen zu lassen, haben viele Testzentren in Mittelfranken Personal aufgestockt und zwischen 24. und 26. Dezemeber geöffnet. Doch Termine sind hier oft schnell ausgebucht. Außerdem ist nur in wenigen Testzentren möglich, auch einen Schnelltest durchführen zu lassen. In der Regel gibt es im Testzentren nur PCR-Tests. In einem der beiden Nürnberger Testzentren ist aber beispielsweise ein Schnelltest gegen Aufpreis möglich, der Landkreis Neustadt Aisch-Bad Windsheim bietet ihn sogar kostenfrei für seine Bewohner an.