Wie kann man Hitzebrände vermeiden?

Da wo kein Regen fällt, bleibt es derzeit knochentrocken. Ein Funke genügt und der Wald oder das Stoppelfeld stehen in Flammen. Am Wochenende will der eine oder andere vielleicht grillen ... hier gibt es Tipps, wie man Hitzebrände vermeiden kann.