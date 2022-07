Wie kann das Schwarze Moor in der Rhön erhalten werden?

Der Klimawandel hat große Auswirkungen auf das Schwarze Moor in der Rhön. Auf Anfrage teilt die Regierung von Unterfranken mit, dass sich bereits seit Jahrzehnten im Schwarzen Moor verstärkt Kiefern und Birken ausbreiten. Problem dabei ist, dass die Bäume dem Moor möglicherweise Wasser entziehen.

Es gebe aber auch weitere Merkmale, die auf Wassermangel der Moorvegetation hindeuten. Deshalb soll nun untersucht werden, ob die vorhandene Vegetation mittel- bis langfristig zurückgehen könnte und stattdessen möglicherweise ein verheidetes Hochmoor mit dichterem Baumbestand entsteht.

Gutachten sollen Klarheit bringen

In Abstimmung mit dem Landwirtschaftsministerium hat das Umweltministerium die höhere Naturschutzbehörde bei der Regierung von Unterfranken beauftragt, ein "moorhydrologisches bzw. moorökologisches Maßnahmenkonzept" erstellen zu lassen. Derzeit würden vom Landesamt für Umwelt (LfU) Ausschreibungen zu zwei Gutachten vorbereitet, teilt die Regierung mit. Es soll ein moorhydrologisches sowie ein vegetationskundliches Gutachten entstehen, um die Möglichkeiten zur Erhaltung der Naturlandschaft zu analysieren. Laut dem aktuellen Zeitplan sollen die Ausschreibungen in diesem Sommer abgeschlossen werden.

Erste Studien bereits im Herbst

Die Untersuchungen sollen demnach ab Herbst 2022 beginnen. Die vegetationskundliche Untersuchung steht laut der Regierung im kommenden Jahr an. Erst wenn Untersuchungsergebnisse vorliegen, können die Maßnahmen umgesetzt werden. Laut der Regierung geschieht das voraussichtlich ab 2023. Welchen Einfluss die Ausbreitung der Kiefern und Birken auf das Moor und dessen Wasserhaushalt haben, sei fachlich umstritten. Deshalb sollen zunächst nur kleinflächig und selektiv Gehölze entfernt werden, um die Wirkung dieser Maßnahme festzustellen.

Geeignete Wege zur Rettung des Moores gesucht

Die moorhydrologischen Untersuchungen sollen dabei ermitteln, ob und welche Maßnahmen die vorhandene Naturlandschaft stabilisieren und verbessern können. In den vergangenen Wochen drängten bereits die unterfränkischen Grünen-Landtagsabgeordneten Patrick Friedl und Paul Knoblach im Bayerischen Landtag auf einen baldigen Beginn der Rettungsmaßnahmen. Den Antrag der Grünen zur "Rettung des Schwarzen Moores" lehnte die Regierungsmehrheit von CSU und Freien Wählern ab - denn die Rettung sei bereits auf dem Weg.

In einer Pressemeldung teilte Friedl diesbezüglich mit: "Auch wenn wir bedauern, dass unserem Antrag nicht zugestimmt wurde, so begrüßen wir die Ankündigung einer dringend nötigen Verbesserung der Vernässung des Schwarzen Moores. In diesen Zeiten der zunehmenden Klimaerhitzung ist jeder Monat wichtig, den wir gewinnen."