Wie kalt wird's im Winter in Bayerns Schulen?

Das neue Schuljahr hatte noch gar nicht begonnen, da wurde dem bayerischen Kultusminister Michael Piazolo (Freie Wähler) schon die Frage gestellt: "Wie kalt wird's denn werden im Winter an den Schulen?" Ob es Temperatur-Vorschriften oder vielleicht Heizzuschüsse für die Schulen im Freistaat geben werde, wollte ein Reporter wissen. Der Minister dämpfte Erwartungen an seinen Gestaltungsspielraum: "Ich freue mich ja immer, dass Sie alle mir alle so viel zutrauen, was ich da alles weiß und zu entscheiden habe..."

Piazolo versprach aber, sich dafür einzusetzen, dass an den Schulen trotz der Energiekrise ausreichend geheizt wird und "es nicht zu kalt ist". Andererseits dürfe man den Schutz vor Corona nicht vernachlässigen, daher bleibe das Lüften wichtig: "Alle 20 Minuten wollen wir lüften." Müssen sich Bayerns Schüler wie in den Vorjahren auf einen Unterricht mit Mütze und Schal einstellen? Die wichtigsten Fragen und Antworten im Überblick:

Muss in Schulen wegen der Energiekrise weniger geheizt werden?

Konkret zuständig für den Betrieb der Heizungssysteme und die Stromversorgung sind laut Kultusministerium zwar die "jeweiligen Sachaufwandsträger", also die Kommunen oder privaten Schulträger. Dennoch hat das Ministerium in dieser Woche Hinweise an alle Schulen und Schulaufsichtsbehörden zum Thema Lufttemperatur im Klassenzimmer verschickt.

Zwar schreibe der Bund für "öffentliche Nichtwohngebäude" eine Lufttemperatur für körperlich leichte und überwiegend sitzende Tätigkeiten von höchstens 19 Grad vor sowie das Verbot der Beheizung von Gemeinschaftsflächen. Aber: "Wir weisen darauf hin, dass diese Vorgaben explizit nicht für Schulen gelten. Die Raumtemperatur in Schulen kann daher auf dem bisherigen Niveau verbleiben."

Welche Temperatur soll es im Klassenzimmer geben?

Vom bayerischen Kultusministerium gibt es keine Vorgaben zur Temperatur in den Klassenzimmern, wie ein Ministeriumssprecher betont. An den Schulen im Freistaat gelten demnach in puncto Raumtemperatur die Vorgaben der Arbeitsstättenverordnung des Bundes, die Temperaturgrenzen von der Bewegungsart (sitzen, stehen, gehen) und der Arbeitsschwere (leicht, mittel oder schwer) abhängig macht.

Im Schreiben an die Schulen heißt es, für den regulären Unterricht in Unterrichtsräumen dürfte "eine Lufttemperatur von 20 Grad (überwiegende Körperhaltung 'sitzen', Arbeitsschwere 'leicht')" die Vorgaben der Arbeitsstättenverordnung erfüllen. In Pausen-, Bereitschafts-, Sanitär-, Kantinen- und Erste-Hilfe-Räumen solle "während der Nutzungsdauer eine Lufttemperatur von mindestens 21 Grad herrschen". Zu Turnhallen macht das Kultusministerium auch auf Nachfrage keine Angaben.

Nach Meinung des FDP-Bildungspolitikers Matthias Fischbach wäre es völlig falsch, bayernweit zentrale Vorgaben zu machen und "die Energiekrise auf dem Rücken der Schülerinnen und Schüler auszutragen". Allerdings sollte laut ihm "ein Bewusstsein fürs Energiesparen geschaffen werden, sodass zum Beispiel nicht unnötig aus dem offenen Fenster hinaus geheizt wird". Auch in den Gängen sollten "keine unverhältnismäßigen Temperaturen herrschen".

Sparen die Kommunen bei Heizung und Warmwasser an Schulen?

BR24 hat bei exemplarisch bei drei Kommunen unterschiedlicher Größe und in verschiedenen Teilen Bayerns nachgefragt:

In München wird gibt es wegen der Energiekrise in städtischen Büros kein Warmwasser mehr, in den Schulen wurde die Warmwasserversorgung dagegen nur während der Ferien abgestellt, sofern dadurch keine Betreuungsangebote beeinträchtigt wurden. Eine neue Informationskampagne des Referats für Bildung und Sport soll Kitas, Schulen und Vereine dabei unterstützen, Energie in ihrem Bereich einzusparen. "Darüber hinaus gibt es im Moment keine Planungen oder Vorgaben, Klassenzimmer, Kitaräume, Schulturnhallen oder Sporträume anders zu heizen oder die Wassertemperatur von Schulschwimmbecken zu verringern", teilt das Referat mit.

Auch im unterfränkischen Landkreis Main-Spessart bleiben die zentralen Warmwasseranlagen im Normalbetrieb - "schon aus hygienischen Gründen", wie das Landratsamt erläutert. "Dezentrale Anlagen werden, in Abstimmung mit den Beteiligten vor Ort, vom Netz genommen." In puncto Raumtemperatur verweist das Landratsamt auf das oben genannte Schreiben des Kultusministeriums.

Im niederbayerischen Straubing prüft laut Pressestelle aktuell eine Arbeitsgruppe aus verschiedenen Dienststellen zusätzliche Einsparpotenziale. Für die Schulen werde "aufgrund des hohen Einsparpotentials aktuell über eine Begrenzung der Raumtemperatur in Unterrichtsräumen auf 21 Grad Celsius (statt der üblichen 23 Grad), in Turnhallen auf 17 Grad Celsius diskutiert". Eine abschließende Entscheidung darüber falle aber erst nach Abstimmungsgesprächen zwischen der Verwaltung und den Schulen.

Wie viel muss im Winter gelüftet werden?

Minister Piazolo ist wegen Corona zwar von der Notwendigkeit überzeugt, Klassenräume häufig zu lüften. Bei den aktuell gültigen Corona-Hygienemaßnahmen für Schulen handelt es sich allerdings lediglich um Empfehlungen. In dem Papier heißt es: "Klassen- bzw. Unterrichtsräume sollten weiterhin mindestens alle 45 Minuten, im Idealfall alle 20 Minuten über mehrere Minuten durch vollständig geöffnete Fenster gelüftet werden." Darauf verweist auch die Stadt München: Es gebe zum Lüften derzeit "keine Vorgaben von Seiten des Freistaats", sondern lediglich eine Empfehlung.

In früheren Corona-Wellen war das Lüften in konkret definierten Intervallen vorgeschrieben - die Folge: In den vergangenen beiden Jahren klagten viele Schülerinnen und Schüler über niedrige Temperaturen im Unterricht. Vielfach saßen sie mit Jacke und Schal im Klassenzimmer, es gab sogar Lehrkräfte, die ihren Schülern Decken spendierten.

Der FDP-Bildungsexperte im bayerischen Landtag, Matthias Fischbach mahnt daher: Dass in den vergangenen beiden Schuljahren wegen häufigem Corona-Lüften oft kühle oder kalte Temperaturen in den Klassenzimmern herrschten, dürfe kein Grund für einen weiteren kalten Winter sein. "Viele Schülerinnen und Schüler haben das noch in böser Erinnerung", sagt er. Man solle beim Lernen nicht frieren: "Lüften ja - aber man muss nicht alle paar Minuten das Fenster aufreißen."

Was ist mit Luftfiltern?

Laut den Hygieneempfehlungen für Bayerns Schulen können weiterhin auch Lüftungsanlagen oder unterstützend mobile Luftreiniger eingesetzt werden. "Diese ersetzen jedoch nicht das regelmäßige Lüften", heißt es. Piazolo räumt ein, dass solche Luftfilter "Energiefresser" seien. "Trotzdem: Für den Gesundheitsschutz sind sie wichtig."

Die Kommunen kündigen hier ein sehr unterschiedliches Vorgehen an. Beim Landratsamt Main-Spessart heißt es: "Schon aus hygienischen und infektiologischen Gründen werden die mobilen Luftreinigungsgeräte weiterbetrieben. Selbstverständlich ist das sogenannte Stoßlüften ebenfalls weiterhin durchzuführen." In Straubing hat der Energie-Arbeitskreis die Empfehlung ausgesprochen, Luftfiltergeräte trotz des hohen Stromverbrauchs weiter zu betreiben: "Neben dem Gesundheitsaspekt wäre zudem ansonsten häufigeres Lüften notwendig, was wiederum zu hohem Wärmeverbrauch führt." Die endgültige Entscheidung ist noch offen.

Die Stadt München dagegen kündigt an, sich "den jüngsten Empfehlungen des Umweltbundesamts" anzuschließen, "in der aktuellen Energiekrise die Nutzung mobiler Luftfilter in Schulen auf das Nötigste zu beschränken beziehungsweise dass der Einsatz auf hygienisch notwendige Situationen begrenzt bleiben sollte". Das Referat für Bildung und Sport betont, dass ein vermehrter Einsatz mobiler Luftreiniger kein Ersatz für das Lüften sei, "da Luftreiniger keine Schadstoffe inklusive Kohlendioxid aus dem Innenraum abführen und nicht zum Lüftungserfolg beitragen".