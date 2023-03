Wie Jugendliche vor Obdachlosigkeit bewahrt werden sollen

Julia Hüther kann nicht zu konkret werden, wenn es um das Schicksal der Jugendlichen geht, die in Augsburg von Obdachlosigkeit bedroht sind. Doch schnell wird klar, wie massiv die Probleme sind. "Wir sehen zum Beispiel schon in jungen Jahren extreme Alkoholabhängigkeit. Da wird jemand schon mal mit sechs Promille im Blut aufgegriffen", schildert die Mitarbeiterin des Amts für Wohnbauförderung.

Neben ihr sitzt Joachim Herz, der das Jugendamt der Stadt leitet. Er berichtet von Minderjährigen, die es wegen ihrer Probleme in keiner Einrichtung aushalten, die aus Heimen oder Wohngruppen immer wieder fliehen. Denen sogar eine intensive individuelle Betreuung nicht mehr hilft. Manche findet man im Augsburger Stadtwald, wo sie in Zelten leben. "Wir werden ihnen nicht mehr habhaft, diese Jugendlichen fliehen auf die Straße. Das macht uns große Sorgen."

Sucht wird akzeptiert, Konsum nicht

Nun macht die Stadt Augsburg ein neues Angebot, um diese Jugendlichen nicht an die Obdachlosigkeit und all die Probleme, die damit einhergehen, zu verlieren. Demnächst wird es Notschlafstellen geben, wo die Jugendlichen, die nirgendwo mehr sein wollen, zumindest eine Anlaufstelle für die Nacht bekommen.

Für die 14- bis 18-Jährigen werden drei Notschlafstellen geschaffen, wo sie über Nacht bleiben können. Die Jugendlichen haben dort eine sichere Schlafstelle, bekommen zu essen, können duschen und ihre Sachen waschen. Sucht wird akzeptiert, solange nicht konsumiert wird. Und auch Tiere dürfen bleiben, was für viele ganz wichtig ist. Für die Älteren zwischen 18 und 27 Jahren wird es zehn Plätze geben, sechs für Männer, vier für Frauen.

Warum Wohnheime keine Option für Junge sind

Die Übergangswohnheime sind für die jungen Menschen keine Alternative. Denn dort haben die älteren Obdachlosen das Sagen. Die Jugendlichen stehen in der Hierarchie ganz unten, was sie auch zu spüren bekommen, manchmal sogar durch körperliche Gewalt oder indem sie bestohlen werden. Doch auch die Stadt selbst will die Jugendlichen dort nicht unterbringen, da sie in den Übergangswohnheimen von Alkohol- und Drogenproblemen umgeben sind.

Denn der Stadt geht es bei den Notschlafplätzen um mehr als nur ein Bett für die Nacht. "Unsere Arbeit ist getragen von Hoffnung", sagt Augsburgs Sozialreferent Martin Schenkelberg, der das Projekt auf den Weg gebracht hat. Ihm geht es darum, eine Art letztes Angebot zu machen, einen letzten Versuch, um die Jugendlichen vor dem Schicksal der Obdachlosigkeit zu bewahren, bei dem sie neben einem Zuhause auch jegliche Perspektive verlieren.

Die Jugendlichen können reden - müssen aber nicht

Deshalb werden auch bei den Notschlafstellen Pädagoginnen und Sozialarbeiter vor Ort sein. Mit denen können die Jugendlichen über ihre Probleme und Anliegen sprechen. Was bei dieser Gruppe aber vielleicht noch wichtiger ist: Sie müssen nicht mit den Betreuern sprechen. Es ist ein unverbindliches Angebot, um die Jugendlichen nicht unter Druck zu setzen und sie damit wieder auf die Straße zu treiben.

Im Idealfall soll es gelingen, wieder einen Draht zu den jungen Menschen zu finden und sie nach und nach wieder an die Schule, eine Ausbildung oder einen Job heranzuführen - sodass sie irgendwann wieder auf eigenen Füßen stehen können, betonen Schenkelberg und sein Team.

So viele Jugendliche sind betroffen

Rund 100 bis 200 Jugendliche sind in Augsburg von Obdachlosigkeit bedroht, schätzt die Stadt. Eingeschlossen sind dabei auch all der jungen Menschen, die als "Couch-Surfer" tageweise bei Freunden oder Bekannten nächtigen und die kaum von der Statistik erfasst werden können.

Die Zahl derer, an die sich das Angebot der Notschlafstellen richtet, dürfte jedoch weitaus kleiner sein. Es sind wohl 20, 30, vielleicht auch 40 junge Menschen, die drohen durchs Raster zu fallen - und für die der Notschlafplatz eine letzte Chance sein könnte auf ein Leben in geordneten Verhältnissen.