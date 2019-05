Wie JU und Jusos Jungwähler zurückgewinnen wollen

In Kontakt kommen: on- und offline

Thematisch habe man im Wahlkampf wohl zu wenig auf den Klimaschutz gesetzt, räumt die Junge Union Erlangen ein. Das soll sich in Zukunft genauso ändern wie ihr Auftritt in sozialen Medien. Die Nachwuchspolitiker sind sich einig, dass sie vor allem über Facebook und Instagram potenzielle Wähler erreichen können.

Aber auch offline will die JU mit Leuten in Kontakt kommen, die bisher wenig mit der CSU zu tun haben. Zum Beispiel mit Info-Ständen und Bierbänken, die sie abends vor Clubs oder Bars aufbauen. "Da haben sie mehr Zeit als am Nachmittag", erklärt Alexandra Breun von der JU Erlangen. Und da komme man auch ganz anders ins Gespräch. "Dann diskutieren die auch, und dann sind die gar nicht so abgeneigt, gegenüber uns, gegenüber der CSU."

Die Jusos haben ähnliche Probleme

Viele wüssten gar nicht, wofür die CSU thematisch überhaupt steht, sagt die Junge Union in Erlangen. So ähnlich geht es auch den Jusos in Passau - dem SPD-Nachwuchs. Die Sozialdemokraten haben von den jungen Wählern in Bayern bei der Europawahl nur fünf Prozent der Stimmen bekommen.

Theresa Heumader von den Jusos in Passau hält es für ein Problem, dass es die SPD immer allen recht machen wolle. Man dürfe auch ruhig einmal ein bisschen frecher werden, so Heumader. Als Beispiel nennt sie den Juso-Vorsitzenden Kevin Kühnert: "der dann auch mal zu seinem Wort steht und auch mal eine Diskussion aufbringt, die mal ein bisschen kontroverser ist."

Auch die Jusos in Passau glauben, junge Wähler erreicht man am Besten über Social Media – und besonders über YouTube. Politikverdrossenheit schließt Heumader als Grund für den Stimmverlust auf jeden Fall aus.

"Man merkt schon auch, die jungen Leute, die sind politisch interessiert. Ich hab den Eindruck, jetzt viel mehr als es vor ein paar Jahren noch der Fall war und ich glaub, das müssen wir auch aufgreifen." Theresa Heumader, Jusos Passau