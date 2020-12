Wie in Mainburg dank Fischkot Gemüse sprießt

Dass man Kuhmist zum Düngen von Pflanzen verwendet, ist ja üblich. Aber ein Startup aus Mainburg im niederbayerischen Landkreis Kelheim nutzt dafür etwas anderen Kot - Fischkot. Aquaponik nennt sich dieses Konzept. Es verbindet die Aquakultur, also Fischzucht, mit der Hydroponik, also dem Gemüseanbau ohne Erde.

73 Nilbarsche als Dünger-Spender

In Mike Conleys schwimmendem Gewächshaus in Mainburg wächst eigentlich fast alles: Salat, Schnittlauch, Frühlingszwiebeln, Spinat, Liebstöckel, Chilli, Ananas. Die Pflänzchen wachsen in kleinen Töpfen die wiederum in schwimmenden Platten stecken. Das Wasser auf dem die Platten schwimmen, ist Fischwasser. Denn die Pflanzen bekommen ihre Nährstoffe von 73 Nilbarschen. Die leben in einem 5000-Liter-Pool gleich neben den Pflanzenbecken. "Wir brauchen den Dreck der Fische, wir brauchen die Nährstoffe, dass das Gemüse wächst – im Gegenzug bekommen die Fische sauberes Wasser", erklärt Mike Conley vom Startup Aquaponik-Profis.

Dünger- und wassersparend

Bei Aquaponik handelt es sich um einen Wasserkreislauf. Das Wasser mit dem Fischkot wird in ein Becken mit Biofiltern gepumpt. Bakterien wandeln hier das von den Fischen ausgeschiedene Ammonium in Nitrat um. Nitrat ist essenziell für das Pflanzenwachstum. Das umgewandelte nitratreiche Wasser wird dann weiter zu den Pflanzen gepumpt, die sich die Nährstoffe holen und dadurch das Wasser reinigen. Das saubere Wasser kann dann wieder zurück zu den Fischen. Dadurch wird Wasser gespart.

Keine Pestizide oder Antibiotika

Es braucht kein neues, sauberes Wasser und es entfällt die ökologisch problematische Entsorgung von Abwässern aus der Aquakultur. In den konventionellen Fisch-Zuchtanlagen werden große Wassermengen verschmutzt - durch die Exkremente der Tiere oder Pestizide und Antibiotika. Die kommen bei Mike Conley von den Aquaponik-Profis aus Mainburg nicht zum Einsatz – denn sonst würden entweder die Pflanzen oder die Tiere leiden. Conley braucht für seine rund 800 Pflanzen und 73 Fische insgesamt rund 14.000 Liter Wasser.

Guter Speisefisch

Für den Nilbarsch hat sich Conley entschieden, weil er robust ist und schnell Fleisch ansetzt. Seine Barsche sind ein bis zwei Jahre alt und hätten damit schon ihr Schlachtgewicht erreicht. In freier Wildbahn kann er sogar 2 Meter lang und 200 Kilogramm schwer werden. Zubereiten kann man ihn wie jeden anderen Fisch auch. Das Fleisch ist weiß bis leicht rötlich getönt. Geschmacklich soll der Nilbarsch nicht so sehr "fischeln", sondern eher an Hühnerfleisch erinnern.