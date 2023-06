"Wie in Indien": Tempelfest im Gewerbegebiet in Fürstenfeldbruck

Der Hindu-Tempel Sellapillaiyar, dessen einjähriges Bestehen am Sonntag gefeiert wurde, liegt direkt an den S-Bahngleisen im Fürstenfeldbrucker Gewerbegebiet. Aber wenn man das Gotteshaus – natürlich ohne Schuhe – betritt, ist man in einer anderen Welt. Am frühen Morgen sind erst wenige Frauen und Männer da, sie bereiten die Opfergaben für die spätere Puja, den hinduistischen Gottesdienst, vor. In jedem der Schreine, die man sich als eigenständige kleine Altarräume vorstellen kann, ist das Ritual der Verehrung ein wenig anders: So wird in einem Schrein der Gott in Kokoswasser gebadet.

Naschhafter und verspielter Gott

Ganesha ist in Indien und Sri Lanka einer der populärsten Götter mit ausschließlich guten oder doch wenigstens sympathischen Eigenschaften wie Naschhaftigkeit oder Verspieltheit. Im Leben fast eines jeden Hindus spielt er eine tragende Rolle, so auch in dem von Ierai Dharmakulasingham: "Egal, was wir anfangen, bei der ersten Sache, ob das jetzt eine Prüfung ist, ob es ein Hausbau ist, da beten wir erstmal zu Gott Ganesha und deshalb ist es unser wichtigster Gott und deshalb machen wir das heute", sagt der Gläubige, der aus München zum Gottesdienst hergekommen ist. Die Enthüllung der letzten Ganesha-Statue ist Höhepunkt der heutigen Puja - auch die anschwellende Lautstärke von Rufen, von Trommel und Nadeswaram, einer Art Trompete, verrät es. Im Raum des Tempels sind mittlerweile hunderte Menschen versammelt.

Attraktion im Gewerbegebiet

Allein in Bayern leben mehr als 10.000 Hindus. Heute sind Gläubige bis aus der Schweiz angereist, um bei dieser besonderen Zeremonie dabei zu sein. Denn nur einmal im Jahr verlässt Ganesha seinen Tempel und wird auf einem prächtigen Wagen ausgeführt. Wer den Umzug auf der Straße sieht, bleibt stehen, viele wundern sich: "Ich bin jetzt total erstaunt, ich hab erst gedacht, ich bin jetzt nach Indien versetzt", sagt etwa eine Frau, die nur jemanden von der S-Bahn abholen wollte. "Superschön", findet es ein anderer: "Ganz toll, es ist wie ein Stück Urlaub für uns."

Die Prozession reinigt die Umgebung des Tempels von negativen Energien, glauben die Hindus. Da wird dann selbst das Fürstenfeldbrucker Gewerbegebiet zur Attraktion.