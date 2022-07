"Wie in einer Erziehungsanstalt" - Vorwürfe gegen bayerische KJP

Alisa, die in Wirklichkeit anders heißt, ist 13 Jahre alt, als sie in eine bayerische Kinder- und Jugendpsychiatrie kommt. Sie hat versucht, sich das Leben zu nehmen. Es ist Frühjahr 2020, kurz nach dem ersten Lockdown. Weil Alisas PCR-Testergebnis nicht kommt, ist die 13-Jährige drei Tage isoliert in ihrem Zimmer auf der geschlossenen Station, keine Bücher, kein Handy, keine Ablenkung, das Essen wird ihr ins Zimmer gebracht. Drei Tage nur sie und ihre Gedanken. Das Mädchen fühlt sich wie im Gefängnis. "Das war sehr schlimm, diese Zeit", sagt sie.

Isolation auch schon vor der Pandemie

Aber auch schon vor der Pandemie haben manche Jugendliche in bayerischen Kinder- und Jugendpsychiatrien eine Behandlung erlebt, die sie als beängstigend und bestrafend wahrgenommen haben – so wie Anna. Auch sie heißt eigentlich anders. Im Herbst 2017, kurz nach ihrem 16. Geburtstag, kommt sie wegen Zwangsgedanken in die Klinik. Immer wieder drängt sich ihr das Gefühl auf, sie könnte anderen etwas antun. In der Klinik kommen traumatische Erfahrungen aus der Kindheit wieder hoch. Sie bekommt sogenannte Flashbacks und dissoziative Anfälle, sie ist dann außer sich, schreit, schlägt um sich. Zur Beruhigung wird sie regelmäßig für mindestens zwei Stunden in einen sogenannten Time-Out-Raum gesperrt, so erzählt sie es, teilweise auch für die ganze Nacht – also in einen leeren Raum, der zugesperrt und kameraüberwacht ist. Zusätzlich muss Anna regelmäßig – dann, wenn sie sich die Hände aufkratzt – allein Zeit in ihrem Zimmer verbringen, wie sich die heute 20-Jährige erinnert. An manchen Tagen seien es bis zu sechs Stunden gewesen. Verhandlungsspielraum habe es nicht gegeben – nicht einmal, um mit den anderen zusammen zu essen. Die Isolation belastet sie schwer.

Strafen für ein Verhalten, das Teil der Krankheit ist?

Einmal desinfiziert ihr ein Pfleger die aufgekratzten Hände mit alkoholischem Desinfektionsmittel mit den Worten "Damit du’s dir merkst". So erinnert sich Anna daran. Im Detail können diese Berichte nicht verifiziert werden. Die Kliniken verweisen auf den Datenschutz. Einiges liegt an der Natur der Sache, dass sie nicht nachprüfbar sind – etwa, wenn es, wie bei dem Vorfall mit dem Desinfektionsmittel, um Erlebnisse geht, bei denen nur eine weitere Person anwesend war. Klar ist aber: Ähnliches berichten auch andere ehemalige Patientinnen, die sich beim Verein "Irren ist menschlich" in Regensburg zusammengeschlossen haben. Und: Anna und Alisa haben ihre Berichte eidesstattlich versichert.

Außerdem liegt ein Gutachten vor, das Annas Eltern nachträglich in Auftrag gegeben haben. Darin ist unter anderem die Rede davon, dass Unterlagen fehlen. Belastend ist für Anna damals aber hauptsächlich das Gefühl, sie sei für ein Verhalten bestraft worden, das eigentlich Teil ihrer Krankheit sei. "Ich nenn's Bestrafung, weil’s einfach eine Bestrafung für mich war", sagt die heute 20-Jährige. Etwa damals, als eigentlich ihre Mutter zu Besuch kommen sollte. Sie habe sich sehr auf den Besuch der Mutter gefreut. Am Nachmittag habe sie sich die Hände aufgekratzt. "Dann ist zu mir gesagt worden, du darfst jetzt deine Mama heute nicht mehr sehen. Und das war für mich sehr schlimm, weil ich einfach an meiner Mama hänge."

Darunter leidet die junge Patientin, darunter leidet aber auch ihre Familie. Ihr Vater, der sich während des Interviews mit an den Tisch in der gemütlichen Küche gesetzt hat, sagt, seine Tochter sei in die Klinik gekommen, weil sie krank war. "Aber ihr Gesundheitszustand hat sich da drin wesentlich verschlechtert und sie ist wirklich schwerst krank rausgekommen."

Nach acht Monaten in der Klinik holen die Eltern ihre Tochter auf eigene Verantwortung nach Hause. Wochenlang schläft die Mutter im Zimmer ihrer 16-jährigen Tochter, weil sie Sorge hat, das Mädchen könnte sich etwas antun.

Das Gefühl von Hilflosigkeit

Auch ehemalige Patientinnen aus anderen bayerischen Kliniken berichten dem Bayerischen Rundfunk, sie seien kränker rausgegangen als sie reingekommen sind. Viele beginnen erst in der Klinik zu ritzen oder lernen Tricks, wie sie mehr Kilos auf die Waage bekommen. Sie führen es unter anderem zurück auf das Klima auf den Stationen oder auf einzelne Mitarbeitende des PED, also des Pflege – und Erziehungsdienstes, mit denen die jungen Menschen am meisten Kontakt auf Station haben. Mehrfach ist bei den Interviews zu hören, dass Besuche oder Ausgang gestrichen wurden, wenn ein Mädchen mit Magersucht ein bestimmtes Gewicht nicht erreichte. Eine ehemalige Patientin berichtet, dass sie begann, sich im Intimbereich zu ritzen. Es war der einzige Bereich, der bei der Körpervisitation – die sie als sehr entwürdigend erlebte - nicht begutachtet wurde. Hilflosigkeit ist ein Gefühl, das sich bei den interviewten Patientinnen durchzieht. Manche betonen, dass es hauptsächlich einzelne Pflegekräfte oder Ärzte waren, die mit Druck und Strafen arbeiteten. Anna sagt, es gab auch eine Therapeutin, die ihr sehr geholfen habe. Und trotzdem hatte sie das Gefühl, das Klima von Angst und Bestrafung hatte in dieser Klinik System.

Anna berichtet differenziert über ihre Zeit in der KJP

In anderen Kliniken habe sie auch sehr gute Erfahrungen gemacht. Über ihren monatelangen Aufenthalt damals spricht sie – die Stimme manchmal zitternd, die vernarbten Unterarme vor der Brust verschränkt – sehr reflektiert. Sie sagt, dass sie vielleicht mehr Erklärungen gebraucht hätte, warum einzelne therapeutische Maßnahmen wichtig sind. Sie glaubt auch, dass es vielleicht zu wenig Personal auf den Stationen gegeben habe, manche Pflegekräfte überfordert gewesen seien – und sie deshalb über Monate drei Mal täglich das beruhigende, aber süchtig machende Benzodiazepin Tavor bekommen habe. Sie versucht sich manches zu erklären. Und trotzdem findet sie, ihre Stimme sei zu wenig gehört worden. "Ich bin der Meinung, dass Patientinnen und Patienten eigentlich schon wissen, was gut für sie ist. Und wenn ich nach meine Eltern frage und mir das dann verwehrt wird, dann finde ich das einfach nicht richtig."

Tragische Einzelfälle oder systemische Probleme?

Sind Anna, Alisa und die Fälle vom Regensburger Verein "Irren ist menschlich", drastische, tragische Einzelfälle? Oder gibt es hier systemische Probleme?

Beziffern lässt sich das Ausmaß solcher Erlebnisse nur schwer. Der erste Psychiatriebericht, den das bayerische Gesundheitsministerium im vergangenen Jahr veröffentlicht hat, nennt "Zwangsmaßnahmen" wie Isolation in Time-Out-Räumen, Fixierung oder andere therapeutische Interventionen gegen den Willen des Patienten die "Ultima Ratio", weil sie "massiv in die Grundrechte der Betroffenen eingreifen und zudem die therapeutischen Beziehungen sehr belasten". Solche Maßnahmen würden sich erheblich auf den Selbstwert auswirken und könnten den Genesungsprozess, sowie die Bereitschaft, sich künftig Hilfe zu suchen, negativ beeinflussen, heißt es im Psychiatriebericht weiter.

Zahl der freiheitsentziehenden Maßnahmen gestiegen

Dennoch stieg die Zahl der dokumentierten freiheitsentziehenden Maßnahmen bei Minderjährigen 2020 im Vergleich zum Vorjahr um 71 auf 1.817 Verfahren. Wenig Wertschätzung, subtile Machtausübung und verbale Gewalt, wie Anna und Alisa die Behandlung durch manche Klinikmitarbeitende empfunden haben, wird hier nicht dokumentiert. Auch Kerstin Celina, sozialpolitische Sprecherin der Grünen im Bayerischen Landtag, hat derartige Berichte bislang nicht gehört: "Ich habe keine vergleichbaren Fälle als Einzelfälle bekommen. Das heißt aber nicht, dass es sie nicht gibt."

2018: Starke Kritik an Stufenplänen in Landshut

Schließlich seien vor vier Jahren in der Kinder- und Jugendpsychiatrischen Klinik in Landshut viele Einzelfälle bekannt geworden, "die zu viele waren, um eine rein zufällige statistische Abweichung zu sein". Ein ehemaliger Chefarzt hatte damals schwere Vorwürfe gegen das Bezirkskrankenhaus erhoben: Kinder und Jugendliche mit Suizidabsichten seien dort länger fixiert worden als notwendig und nach einem starren Stufenplan für bis zu 24 Stunden allein in Zimmern isoliert gewesen. "Nur wenn der Patient Wohlverhalten nach strengen Kriterien zeigt, steigt er in eine höhere Stufe auf, kann aber auch wieder absinken", heißt es in einer schriftlichen Anfrage, die die Grünen damals starteten.

Den Umgang mit den Patienten nannte der ehemalige Chefarzt nicht wertschätzend und lösungsorientiert, sondern bevormundend und abwertend. In ihrer Anfrage zu "Konsequenzen möglicher Misshandlung von Kindern und Jugendlichen im Bezirkskrankenhaus Landshut" wollten die Grünen unter anderem wissen, inwiefern derartige Stufenpläne auch in anderen bayerischen Kinder- und Jugendpsychiatrien verbreitet seien. In der Antwort der bayerischen Staatsregierung hieß es damals: "Hierzu konnte der Bayerische Bezirketag in der Kürze der Zeit keine gesicherten Erkenntnisse vorlegen. Eine Datenerhebung an allen bayerischen Kinder- und Jugendpsychiatrien und bezirklichen Kliniken wurde zu dieser Frage bislang nicht durchgeführt."

Antwort auf Interpellation steht seit über einem Jahr aus

Eine derartige bayernweite Erhebung aber gibt es weiterhin nicht. Die Stufenpläne in Landshut sind inzwischen abgeschafft. Vor über einem Jahr haben die Grünen eine sogenannte Interpellation, die größte Anfragemöglichkeit im Bayerischen Landtag, rund um psychische Gesundheit und die Versorgung psychisch kranker Menschen gestartet. Eine Antwort soll es laut Gesundheitsministerium im Herbst geben.

"Bayerische Rigidität"?

Fachleute äußern einerseits Bedenken, durch den Fokus auf solche Fälle würde man Kinder- und Jugendpsychiatrien in Bayern insgesamt in Verruf bringen und möglicherweise junge Menschen in psychischer Not davon abschrecken, sich Hilfe zu holen. Andererseits halten auch mehrere Experten Behandlungsmethoden, wie sie Alisa, Anna und die Regensburger Betroffenen schildern, für glaubwürdig – allerdings nur hinter vorgehaltener Hand und sprechen von "bayerischer Rigidität". Ins Mikrofon will das so niemand sagen.

Experte: "Konzepte, die langsam überholt sind"

Als "bayerische Rigidität" will Prof. Marcel Romanos derlei Behandlungsmethoden nicht verstanden wissen. Er ist stellvertretender Vorsitzender der zuständigen Fachgesellschaft, der Deutschen Gesellschaft für Kinder- und Jugendpsychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik, kurz DGKJP, und Klinikdirektor der Würzburger Kinder- und Jugendpsychiatrie. Romanos betont, dass sich in den Kliniken ein Wandel vollziehe. Die meisten Kinder- und Jugendpsychiatrien in Bayern haben in den vergangenen Jahren neue Leitungen bekommen. "Ich weiß jetzt nicht genau, wie jede einzelne Klinik das organisiert hat, aber, das was Sie geschildert haben, spricht dafür, dass das Konzepte sind, die langsam überholt sind."

Dass sich Patienten und Patientinnen eher auf eine Therapie einlassen, wenn individuell und flexibel auf ihre Bedürfnisse eingegangen wird – diese Haltung sei inzwischen weit verbreitet. Zwar würden Stufenpläne und Regeln, die immer für alle gelten, es einfacher in der Organisation einer Klinik machen, so der Klinikdirektor. Dem heutigen Stand in der Behandlung entspreche das aber nicht mehr. Ähnlich sieht das auch Dr. Anja Bühling. Sie ist seit Februar dieses Jahres Ärztliche Direktorin des kbo Heckscher Klinikums in München, seit ihr Vorgänger nach 25 Jahren an der Klinik im Februar in Ruhestand gegangen ist. Im Gespräch legt sie den Fokus auf die Zukunft der Klinik: "Mir ist wichtig, dass die Patienten und Patientinnen sich in ihrer Problematik, in ihrer schwierigen Situation bei uns ernst genommen fühlen und dass sie das Gefühl haben, bei uns Hilfe bekommen zu können."

Dazu führt die Klinik gerade ein Konzept aus England ein, das zu mehr Sicherheit und weniger Konflikten auf Stationen führen und in der Folge freiheitsentziehende Maßnahmen möglichst vermeiden soll. Dabei gehe es viel um Haltung, wertschätzende Kommunikation und Offenheit zwischen Behandelnden und Patienten und Patientinnen. So gebe es beispielsweise neuerdings auf einer der Stationen in der Heckscher Klinik eine Fotowand, auf denen sich die Mitarbeitenden mit Foto, Name und kurzem Steckbrief vorstellen würden. "So dass die Patientinnen und Patienten wissen, mit wem hab ich’s überhaupt zu tun in der Kommunikation."

Wo Personal fehlt, fehlt oft Zeit für Erklärungen

Denn Psychiatrie – da sind sich die Fachleute einig – ist sprechende Medizin. Interventionen müssten den Erkrankten und ihren Eltern ausreichend erklärt werden. Das aber braucht Zeit. Und dieser Faktor ist für Celia Wenk-Wolff, die beim Bayerischen Bezirketag das Referat Gesundheit und Psychiatrie leitet, der Knackpunkt. Denn wo Personal knapp ist, fehlt auch Zeit für die Patienten. "Es gibt einen Fachkräftemangel, das kann man wirklich nicht abstreiten." Dramatisch sei der Mangel an Kinder- und Jugendpsychiatern, sowie bei den Pflegekräften. Etwas besser sehe es zwar im Erziehungsdienst aus. Aber die Probleme werden sich, so die Referatsleiterin, in den kommenden Jahren noch zuspitzen. Das liege einerseits an den Arbeitsbedingungen in den Kliniken. Wochenend- und Nachtdienste seien nicht sonderlich beliebt. Insgesamt würden außerdem zu wenige Fachkräfte in diesem Bereich ausgebildet. Und schließlich komme ab dem kommenden Jahr erschwerend eine neue Vorgabe des Gemeinsamen Bundesausschusses hinzu, die die Personalplanung für Kliniken noch komplizierter mache. Alles Themen, die sich nicht von heute auf morgen lösen lassen.

Ambulante und teilstationäre Versorgung ausbauen?

Celia Wenk-Wolff fordert deshalb einen Ausbau der ambulanten und teilstationären Versorgung – etwa mit Tageskliniken. Anna und Alisa glauben beide, ihnen hätte es – nach der ganz akuten Krisenphase - geholfen, wenn sie nur tagsüber in der Klinik zur Behandlung gewesen wären und abends und am Wochenende im gewohnten Umfeld hätten bleiben können. "Ich persönlich hab meine Familie gebraucht und halt Liebe von Zuhause und von Freunden und nicht diese Isolation", sagt Alisa und Anna ergänzt: Eine Klinik sei keine Erziehungsanstalt. "Eine Klinik ist da, um Menschen gesund zu machen. Ich geh ja auch nicht ins Krankenhaus, wenn ich eine Gehirnerschütterung habe und werde erzogen. Ich bin da nicht, weil ich mich schlecht benehme, sondern ich bin da, weil ich krank bin."

Und deshalb brauche es Hilfe und keine Maßnahmen, die die jungen Patienten und Patientinnen als Strafe empfinden, um wieder gesund zu werden.