Wie in Dettelbach die Hightech-Bekämpfung von Ratten läuft

Solange man sie nicht sieht, scheint alles im Lot zu sein. Aber wehe, Ratten lassen sich auf der Straße blicken. Dann wird es höchste Zeit, sie konsequent zu bekämpfen. Denn die Nager vermehren sich rasant und gelten zudem als Krankheitsüberträger.

Die Stadt Dettelbach geht jetzt mit modernsten Mitteln gegen die Ratten vor. Ratten führen normalerweise ein unauffälliges Dasein in der Kanalisation. Sie ernähren sich von den Hinterlassenschaften der Menschen, die dort hinunter gespült werden. Doch genau da beginnt das Problem.

Ratten profitierten vom Homeoffice in Corona-Zeiten

In Dettelbach beobachteten die Mitarbeiter der Kläranlage, was vermutlich seit vergangenem Jahr auch andernorts an der Tagesordnung war: Dass nämlich vermehrt Essensreste über die Kloschüssel entsorgt wurden. Offenbar gibt es da einen direkten Zusammenhang mit dem Phänomen Homeoffice.

Denn die Menschen arbeiteten nicht nur zuhause, sie kochten auch vermehrt selbst und kippten vermehrt Reste in die Toilette. Das aber sei ein absolutes "No Go", sagt Dettelbachs Bürgermeister Matthias Bielek (Freie Wähler), auch wenn sich das offenbar immer noch nicht überall herumgesprochen hat. Denn die Kanalisation sei weder Komposthaufen noch Restmülltonne.

33.000 Euro für Hightech-Lösung gegen Ratten

Für Ratten wurden Lockdown und Homeoffice also zum gefundenen Fressen. Das reichliche Nahrungsangebot führte zu einem Anstieg der Population. Jede Kommune muss das genau im Auge behalten und die Ratten bekämpfen. Das ist eine Pflichtaufgabe, sagt Bielek. Dettelbach hat sich für eine echte Hightech-Lösung entschieden. Insgesamt 33.000 Euro hat der Stadtrat bewilligt, um die ungeliebten Nager unter Kontrolle zu halten.

Köderboxen mit Online-Überwachung

Aktuell baut der Abwasserbetrieb der Stadt 45 Köderboxen in Kanalschächte überall im Stadtgebiet ein. Sie sind mit einem Bewegungsmelder und einem Sender ausgestattet. So lässt sich online überwachen, in welchem Bereich der Stadt wie viele Tiere Kontakt mit den Giftködern hatten.

Wassermeister Martin Prühl, der Leiter des Klärwerks, hat also jederzeit im Blick, wie groß das Rattenproblem gerade ist und kann rechtzeitig gezielt neues Gift ausbringen lassen, wo Bedarf besteht. Denn die Köder, die so groß sind wie ein dickes Stück Seife, sind nach etwa 50 "Besuchen" abgefressen.

Rattengift darf nicht ins Abwasser gelangen

Prühl konnte die lokalen Politiker davon überzeugen, dass diese kostspielige Lösung nicht nur effektiv, sondern auch effizient und umweltschonend ist. Denn man verteilt nicht mehr einfach auf Verdacht offen hängende Rattenköder im Kanal. So gelangte nämlich in der Vergangenheit bei hohen Pegelständen leicht Gift ins Abwasser.

Die Köderboxen aus Hartplastik verschließen sich hingegen bei Starkregen wasserdicht per Rückstauklappe. Das Sichern der Köder ist nach neuester Gesetzeslage aus Umweltschutzgründen sogar Pflicht. Entsprechende Boxen hätten also ohnehin angeschafft werden müssen. Ohne online-Vernetzung hätte das die Stadt etwa 8.000 Euro gekostet.

Signal, wenn Box nachgefüllt werden muss

Dennoch entschied man sich in Dettelbach für die XXL-Variante. Langfristig rentiert sich die Mehrausgabe auf jeden Fall, sind sich Bürgermeister und Klärwerkchef einig. Denn weil die Box sich praktisch selber meldet, wenn das Gift oder der Batteriestand zur Neige geht, können die Mitarbeiter des Klärwerks sie gezielt warten.

Dazu müssen sie nicht einmal mehr in den Kanal einsteigen. Denn man kann die Boxen vom Straßenniveau aus herausheben und wieder einsetzen. Das spart Zeit, Personal und damit Geld. So kommt es, dass die Stadt Dettelbach nun sogar überregional eine Art Vorreiterrolle in Sachen Rattenbekämpfung einnimmt.