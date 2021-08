"Wie im Krieg": Helfer aus Schweinfurt im Hochwasser-Einsatz

Drei Wochen nach der Hochwasserkatastrophe in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen ist ein Ende der Hilfseinsätze noch lange nicht in Sicht. Auch aus Unterfranken brechen immer wieder Einsatzkräfte ins Katastrophengebiet auf. Bis die Infrastruktur in den betroffenen Gemeinden auch nur ansatzweise wiederhergestellt ist, dürfte es Jahre dauern, prognostizieren Experten. Der BRK-Kreisverband Schweinfurt war zuletzt mit etwa 20 Kräften vor allem im Ahrtal aktiv und hat jetzt über die verschiedenen Hilfseinsätze berichtet.

Fachkräfte leisten "Erste Hilfe für die Seele"

"Es bleibt einem der Atem weg", so schildert Gabi Siegmund ihre Eindrücke aus dem zerstörten Städtchen Ahrweiler. Drei Tage lang hatte sie dort in der psychosozialen Notfallversorgung (PSNV) geholfen und Menschen seelischen Beistand geleistet. Insgesamt waren in ihrem Team acht Fachkräfte aus Unterfranken im Kriseneinsatz. Einmal ging es beispielsweise darum, einen traumatisierten Mann zu betreuen, der unter Schlammmassen das Grab seiner Schwester suchte und nicht vom Friedhof weichen wollte.

Manchmal hilft schon ein Lächeln

Maximilian Sauter gehörte in Bad Neuenahr zum unterfränkischen Betreuungskontingent und war dort für die Verpflegung der Bevölkerung zuständig, während um ihn herum Panzer und Räumfahrzeuge im Einsatz waren und Hubschrauber über das Gebiet flogen. Der Schmutz, sagt er, war allgegenwärtig: "Wenn die Leute zum Essen kommen, die sind schon froh, wenn sie sich die Hände waschen können". Gleichzeitig würden sich viele aber auch einfach über ein Lächeln oder eine Unterhaltung freuen. Sabine Ruß, die mit dem unterfränkischen Wasserrettungszug für die BRK-Wasserwacht in Erftstadt im Einsatz war, kann bestätigten, dass oft vor allem moralischer Beistand nötig ist. Eine Frau, der sie dabei geholfen hatte, ein paar Habseligkeiten aus ihrem Haus zu retten, sagt sie, hätte in ihren Armen geweint.

Hilfe im Katastrophengebiet wird neu organisiert

Der Schweinfurter BRK-Kreisgeschäftsführer Thomas Lindörfer war im Auftrag des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) unter anderem dafür mitverantwortlich, Strukturen aufzubauen, um die Grundversorgung der Bevölkerung sicherzustellen, sei es durch Feldküchen, Trinkwasser-Stationen, mobile Arztpraxen, Notstrom, Richtfunkstrecken ins Ahrtal, Handy-Ladestationen oder WLAN-Punkte. Die sogenannte Blaulichtphase, so Thomas Lindörfer, gehe im Katastrophengebiet nun zu Ende, und es beginne eine Transferphase. Während viele ehrenamtliche Helfer das Einsatzgebiet nach und nach verlassen, wird die Hilfe neu organisiert.

Verpflegungszentrum liefert täglich 10.000 warme Mahlzeiten

In Grafschaft nahe Ahrweiler hat das DRK in den letzten Tagen einen zentrales Verpflegungszentrum aufgebaut und in Betrieb genommen, das täglich 10.000 warme Mahlzeiten sowie 10.000 Lunchpakete in die Katastrophengebiete liefern kann. Die Verantwortung dafür hat das Bayerische Rote Kreuz gerade von den Kollegen aus Hessen übernommen. Auch eine Rotkreuzkläranlage soll demnächst aufgebaut werden. Thomas Lindörfer hält auch Informationen zum Thema Hygiene für extrem wichtig. Wegen des verschmutzten Wassers steige etwa die Gefahr durch Bakterien oder Noroviren.

BRK-Kreisverband Schweinfurt wirbt für Prävention

Gleichzeitig wirbt Lindörfer auch für Präventionsmaßnahmen im eigenen Landkreis und ermuntert die Menschen dazu, ihre Erste-Hilfe-Kenntnisse aufzufrischen und sich die NINA-App des Bundesamts für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe auf das Handy zu laden. Um Privatpersonen, aber auch Wirtschaftsunternehmen und die Politik für das Thema zu sensibilisieren und Versorgungsstrukturen zu verbessern, startet der BRK-Kreisverband Schweinfurt im Herbst eine Informationskampagne. Unter anderem geht es darum, auch bei einem längeren Stromausfall noch handlungsfähig zu bleiben.