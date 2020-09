Wie im Horrorfilm: Flohbefall im Uffenheimer Rathaus

Von einer Person fallen tausende kleiner schwarzer Flöhe und verteilen sich in Windeseile: Was sich nach einem Horrorfilm anhört, ist vergangenen Freitag im Uffenheimer Rathaus passiert. Im Gespräch mit dem Bayerischen Rundfunk beschreibt der erste Bürgermeister Wolfgang Lampe den Vorfall.

Flöhe fallen von schwarz gekleideter Person

Demnach soll am Freitagvormittag eine schwarz gekleidete Person den Kassenraum betreten haben und laut Aussage einer Kassiererin seien tausende von schwarzen kleinen Flöhen von dieser Person heruntergefallen und hätten sich in alle Richtungen verteilt. Diese Flöhe, beschreibt Bürgermeister Lampe weiter, seien bis zu einem Meter hoch gesprungen und hätten sich an andere Mitarbeiter angeheftet und wären so im Haus verteilt worden.

Schließung des Rathauses

Daraufhin habe Lampe aus hygienischen und gesundheitlichen Gründen die Räumung des Rathauses veranlasst und einen Schädlingsbekämpfer aus dem Landkreis Ansbach beauftragt. Auch wisse der Bürgermeister, bei wem es sich um die Person handelt, von der die Flöhe heruntergefallen sind. Entsprechende Maßnahmen seien eingeleitet worden, von einem Vorsatz geht Lampe aber nicht aus. Bei den Schädlingen handelt es sich um Hundeflöhe, die für den Menschen ungefährlich seien.

Spezialmittel im Kampf gegen Flöhe

Der Schädlingsbekämpfer hat, laut Bürgermeister Lampe, bereits am Montag alles mit einem Spezialmittel eingesprüht, das aus Hormonen, Wachs und Salz bestünde und innerhalb kürzester Zeit die Flöhe unschädlich mache. Derzeit fänden im Rathaus noch Reinigungsarbeiten statt. Das Rathaus ist dann wieder ab Donnerstag geöffnet.