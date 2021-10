Wie hielt es Mozart mit Europa? Augsburger Mozartfest beginnt

Denn was, so die Fragestellung der Festivalmacher, wäre Wolfgang Amadé gewesen ohne seine vielen Reisen, schon als Kind quer durch Europa? Ist sein Werk, sein Spiel vielleicht gerade deshalb so facettenreich geworden, weil er jede Menge Anregung auch aus anderen Ländern in seine Musik mit aufnehmen konnte?

Simon Pickel, Kurator des Augsburger Mozartfests ist fest davon überzeugt: "Das, was sein Vater Leopold ihm vermittelt hat, war eben genau jenes, man muss alles kennen lernen, nur so wird man ein kompletter Künstler."

Das Wunderkind war über drei Jahre auf Reisen quer durch Europa

Wolfgangs Vater, Leopold Mozart, organisierte deshalb für seinen Sohn Konzertreisen, die den kleinen Wolfgang bis nach London, Paris und Prag führten. Ein mühevolles Unterfangen war das damals: Im Augsburger Mozarthaus ist ein Kutschennachbau zu sehen, der jenem Typ Chaise ziemlich genau entspricht, mit dem die Mozarts damals oft tagelang unterwegs waren, von einer Stadt zu anderen.

Simon Pickel hält die Tür auf und steigt über einen Tritthocker in die Kutsche: "Für die ersten 5 Minuten ist es ok, dann wird es ungemütlich, und ja, natürlich tut einem dann auch der Popo weh." Dennoch nahm die Familie Mozart die Strapazen auf sich.